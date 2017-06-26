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https://sport.mail.ru/news/tennis/30193951/
26 июня 2017, 15:31 | Теннис | GoTennis.ru

Кайл Эдмунд покидает соревнования в Истбурне

48-я ракетка мира, британский теннисист Кайл Эдмунд, на старте турнира Aegon International уступил американцу Дональду Янгу, — 4/6, 6/3, 3/6.

48-я ракетка мира британский теннисист Кайл Эдмунд на старте турнира Aegon International уступил американцу <span class=error>Дональду</span> <span class=error>Янгу</span> — 4/6 6/3 3/6. Увеличить
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За 1 час 55 минут матча Кайл семь раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Тогда как Дональд сделал шесть эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований в Истбурне Янг сыграет либо с американцем Джаредом Дональдсоном, либо с аргентинцем Диего Шварцманом.
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