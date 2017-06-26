Кайл Эдмунд покидает соревнования в Истбурне

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За 1 час 55 минут матча Кайл семь раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Тогда как Дональд сделал шесть эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований в Истбурне Янг сыграет либо с американцем Джаредом Дональдсоном, либо с аргентинцем Диего Шварцманом.