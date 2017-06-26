Истбурн. Кристина Плишкова обыграла Наоми Броуди

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Спортсменки провели на корте 1 час 58 минут, за которые Кристина сделала десять эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Наоми пять раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:1 в пользу Плишковой.

Во втором круге соревнований Aegon International Плишкова сразится с немкой Анжелик Кербер.