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https://sport.mail.ru/news/tennis/30193950/
26 июня 2017, 15:30 | Теннис | GoTennis.ru

Истбурн. Кристина Плишкова обыграла Наоми Броуди

44-я ракетка мира, чешская теннисистка Кристина Плишкова, на старте турнира в Истбурне взяла верх над британкой Наоми Броуди, занимающей 108-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/7 (7), 6/1.

44-я ракетка мира чешская теннисистка Кристина <span class=error>Плишкова</span> на старте турнира в Истбурне взяла верх над британкой <span class=error>Наоми</span> <span class=error>Броуди</span> занимающей 108-е место мирового рейтинга — 6/2 6/7 (7) 6/1. Увеличить
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Спортсменки провели на корте 1 час 58 минут, за которые Кристина сделала десять эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Наоми пять раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:1 в пользу Плишковой.

Во втором круге соревнований Aegon International Плишкова сразится с немкой Анжелик Кербер.
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