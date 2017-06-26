Истбурн. Петра Квитова не сыграет на турнире

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Напомним, что на прошлой неделе Квитова стала чемпионкой турнира в Бирмингеме.

Отметим также, что с турнира в Истбурне сегодня снялись Кэтрин Беллис и Юлия Гёргес, а Кристина МакХэйл не смогла завершить матч первого круга.