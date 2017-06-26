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https://sport.mail.ru/news/tennis/30193733/
26 июня 2017, 15:16 | Теннис | GoTennis.ru

Истбурн. Петра Квитова не сыграет на турнире

Чешская теннисистка Петра Квитова отказалась от участия в соревнованиях Aegon International из-за травмы брюшной мышцы, сообщает WTA Insider.

Чешская теннисистка Петра <span class=error>Квитова</span> отказалась от участия в соревнованиях Aegon International <nobr>из-за </nobr>травмы брюшной мышцы сообщает WTA Insider. Увеличить
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Напомним, что на прошлой неделе Квитова стала чемпионкой турнира в Бирмингеме.

Отметим также, что с турнира в Истбурне сегодня снялись Кэтрин Беллис и Юлия Гёргес, а Кристина МакХэйл не смогла завершить матч первого круга.
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