Истбурн. Петра Квитова не сыграет на турнире
Чешская теннисистка Петра Квитова отказалась от участия в соревнованиях Aegon International
из-за травмы брюшной мышцы, сообщает WTA Insider.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что на прошлой неделе Квитова стала чемпионкой турнира в Бирмингеме.
Отметим также, что с турнира в Истбурне сегодня снялись Кэтрин Беллис и Юлия Гёргес, а Кристина МакХэйл не смогла завершить матч первого круга.
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