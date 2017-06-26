Последние турниры перед Уимблдоном: Истбурн и Анталья

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Турнир WTA/Premier. Истбурн (Великобритания). Aegon International Eastbourne



Призовой фонд: $ 753 900.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 25 июня — 1 июля.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Анжелика Кербер (WC), Каролина Плишкова (3), Симона Халеп (WC), Доминика Цибулкова (5), Йоханна Конта (6), Гарбинье Мугуруса (7), Светлана Кузнецова (8), Агнешка Радваньска (9), Каролина Возняцки (10), Кристина Младенович (14), Елена Веснина (15), Анастасия Павлюченкова (17), Екатерина Макарова (43).



Полный список участников.

Отказались от участия: Кики Бертенс (20), Саманта Стосур (25), Моника Пуиг (40), Ярослава Шведова (47).

Снялись с турнира: Петра Квитова (WC), Коко Вандевеге (19), Дарья Касаткина (26), Люси Шафаржова (38), Юлия Гёргес (45), Катрин Беллис (53).



Действующий победитель: Доминика Цибулкова.

Женский турнир в Истбурне проводится с 1974 года. Его непревзойдённой рекордсменкой по количеству титулов является Мартина Навратилова — 11 (1978, 1982−1986, 1988−1991, 1993). Отличались здесь и россиянки — Светлана Кузнецова (2004), Екатерина Макарова (2010) и Елена Веснина (2013). Действующей чемпионкой является Доминика Цибулкова, которая в этом году будет защищать титул. В последний момент турнир усилили Анжелика Кербер, Симона Халеп и чемпионка Бирмингема-2017 Петра Квитова (в понедельник она всё же снялась с Истбурна), получившие «уайлд-кард» от организаторов. В сетке, рассчитанной на 48 теннисисток, значатся также и четыре россиянки — три упомянутые чемпионки прошлых лет Кузнецова, Макарова и Веснина, а также Анастасия Павлюченкова. Макарова свой стартовый матч уже проиграла в воскресенье. Изначально в сетке значилась и Дарья Касаткина, но она в последний момент решила сняться с соревнований из-за травмы лодыжки. Её заменила Вероника Сепеде-Ройг. Кстати, в сетке довольно много лаки-лузеров — аж шесть.

Турнир АТР World Tour 250. Истбурн (Великобритания). Aegon International



Призовой фонд: € 635 660.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 26 июня — 1 июля.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Новак Джокович (WC), Гаэль Монфис (WC), Джон Иснер (24), Стив Джонсон (25), Ришар Гаске (26), Сэм Куэрри (28), Миша Зверев (32), Диего Шварцман (39), Бернард Томич (40), Райан Харрисон (42), Даниил Медведев (64).



Полный список участников.

Отказались от участия: Пабло Куэвас (23), Жиль Мюллер (27), Фелисьяно Лопес (35), Флориан Майер (46), Аляж Бедене (55), Даниэль Эванс (56).



Действующий победитель (2014): Фелисьяно Лопес.

У этого турнира, проходящего на тех же кортах Devonshire Park Lawn Tennis Club и в те же сроки, что и женский, довольно запутанная, хотя и не такая продолжительная история. Он проводился с 2009 по 2014 год, переехав из-за финансовых проблем из соседнего Ноттингема. Два следующих сезона турнир снова проводился в Ноттингеме, а с нынешнего года опять выбыл из ATP-тура и теперь влился в серию челленджеров. Зато в календаре ATP с 2017-го снова есть Истбурн. Первым чемпионом в 2009 году стал россиянин Дмитрий Турсунов. Затем отличились Микаэль Льодра, Андреас Сеппи и Энди Роддик. Формально действующим чемпионом Истбурна, причём двух последних розыгрышей, является Фелисьяно Лопес (2013, 2014). Был он в предварительной заявке и в этом сезоне, но после победы на турнире в Лондоне предпочёл взять паузу на неделе перед Уимблдоном. Зато соревнования заметно усилили Новак Джокович и Гаэль Монфис, получившие от организаторов «уайлд-кард» и посеянные в итоге под двумя первыми номерами. После серии отказов в сетку по рейтингу попал россиянин Даниил Медведев.

Турнир АТР World Tour 250. Анталья (Турция). Antalya Open



Призовой фонд: $ 439 005.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 25 июня — 1 июля.

Разница во времени с Москвой: нет.

Участники: Доминик Тим (7), Давид Феррер (WC), Паоло Лоренци (33), Виктор Троицки (36), Фернандо Вердаско (37), Борна Чорич (41), Адриан Маннарино (47), Мартин Клижан (49), Стив Дарси (50).



Полный список участников.