Последние турниры перед Уимблдоном: Истбурн и Анталья
На заключительной неделе июня пройдут два турнира — мужской в Анталье и объединённый в Истбурне. Также состоится квалификация Уимблдона.
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Турнир WTA/Premier. Истбурн (Великобритания). Aegon International Eastbourne
Призовой фонд: $ 753 900.
Покрытие: трава, открытые корты.
Дата проведения: 25 июня — 1 июля.
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Анжелика Кербер (WC), Каролина Плишкова (3), Симона Халеп (WC), Доминика Цибулкова (5), Йоханна Конта (6), Гарбинье Мугуруса (7), Светлана Кузнецова (8), Агнешка Радваньска (9), Каролина Возняцки (10), Кристина Младенович (14), Елена Веснина (15), Анастасия Павлюченкова (17), Екатерина Макарова (43).
Полный список участников.
Отказались от участия: Кики Бертенс (20), Саманта Стосур (25), Моника Пуиг (40), Ярослава Шведова (47).
Снялись с турнира: Петра Квитова (WC), Коко Вандевеге (19), Дарья Касаткина (26), Люси Шафаржова (38), Юлия Гёргес (45), Катрин Беллис (53).
Действующий победитель: Доминика Цибулкова.
Женский турнир в Истбурне проводится с 1974 года. Его непревзойдённой рекордсменкой по количеству титулов является Мартина Навратилова — 11 (1978, 1982−1986, 1988−1991, 1993). Отличались здесь и россиянки — Светлана Кузнецова (2004), Екатерина Макарова (2010) и Елена Веснина (2013). Действующей чемпионкой является Доминика Цибулкова, которая в этом году будет защищать титул. В последний момент турнир усилили Анжелика Кербер, Симона Халеп и чемпионка Бирмингема-2017 Петра Квитова (в понедельник она всё же снялась с Истбурна), получившие «уайлд-кард» от организаторов. В сетке, рассчитанной на 48 теннисисток, значатся также и четыре россиянки — три упомянутые чемпионки прошлых лет Кузнецова, Макарова и Веснина, а также Анастасия Павлюченкова. Макарова свой стартовый матч уже проиграла в воскресенье. Изначально в сетке значилась и Дарья Касаткина, но она в последний момент решила сняться с соревнований
Турнир АТР World Tour 250. Истбурн (Великобритания). Aegon International
Призовой фонд: € 635 660.
Покрытие: трава, открытые корты.
Дата проведения: 26 июня — 1 июля.
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Новак Джокович (WC), Гаэль Монфис (WC), Джон Иснер (24), Стив Джонсон (25), Ришар Гаске (26), Сэм Куэрри (28), Миша Зверев (32), Диего Шварцман (39), Бернард Томич (40), Райан Харрисон (42), Даниил Медведев (64).
Полный список участников.
Отказались от участия: Пабло Куэвас (23), Жиль Мюллер (27), Фелисьяно Лопес (35), Флориан Майер (46), Аляж Бедене (55), Даниэль Эванс (56).
Действующий победитель (2014): Фелисьяно Лопес.
У этого турнира, проходящего на тех же кортах Devonshire Park Lawn Tennis Club и в те же сроки, что и женский, довольно запутанная, хотя и не такая продолжительная история. Он проводился с 2009 по 2014 год, переехав
Турнир АТР World Tour 250. Анталья (Турция). Antalya Open
Призовой фонд: $ 439 005.
Покрытие: трава, открытые корты.
Дата проведения: 25 июня — 1 июля.
Разница во времени с Москвой: нет.
Участники: Доминик Тим (7), Давид Феррер (WC), Паоло Лоренци (33), Виктор Троицки (36), Фернандо Вердаско (37), Борна Чорич (41), Адриан Маннарино (47), Мартин Клижан (49), Стив Дарси (50).
Полный список участников.
Отказались от участия: Лу Яньсюнь (58).
Снялись с турнира: Карен Хачанов (54), Чхун Хён (66).
Действующий победитель: турнир ранее не проводился.
Турнир в Анталье — дебютант
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