Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30193259/
26 июня 2017, 14:44 | Теннис | GoTennis.ru

Кэтрин Беллис и Юлия Гёргес отказались от участия в турнире в Истбурне

Американка Кэтрин Беллис и немка Юлия Гёргес отказались от участия в соревнований Aegon International. Официальные причины такого решения спортсменок на данный момент неизвестны.

Американка <span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Беллис</span> и немка Юлия <span class=error>Гёргес</span> отказались от участия в соревнований Aegon International. Официальные причины такого решения спортсменок на данный момент неизвестны. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отметим, что Беллис и Гёргес должны были встретиться в стартовом матче турнира. В основной сетке теннисисток заменят словачка Кристина Куцова и американка Лорен Дэвис.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Aegon International. Кристина МакХэйл снялась с соревнований

Aegon International. Кристина МакХэйл снялась с соревнований

59-я ракетка мира, американка Кристина МакХэйл, в первом раунде турнира в Истбурне уступила китаянке Йинь-Йинь Дуань, занимающей 64-е место мирового рейтинга. При счёте 3/6, 0/4 МакХэйл отказалась от продолжения борьбы.
Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

Aegon International. Кристина МакХэйл снялась с соревнований

Кэтрин Беллис и Юлия Гёргес отказались от участия в турнире в Истбурне

Истбурн. Катержина Синякова уступила Соране Кырсте