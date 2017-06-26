Кэтрин Беллис и Юлия Гёргес отказались от участия в турнире в Истбурне
Американка Кэтрин Беллис и немка Юлия Гёргес отказались от участия в соревнований Aegon International. Официальные причины такого решения спортсменок на данный момент неизвестны.
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Отметим, что Беллис и Гёргес должны были встретиться в стартовом матче турнира. В основной сетке теннисисток заменят словачка Кристина Куцова и американка Лорен Дэвис.
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