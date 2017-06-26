Aegon International. Кристина МакХэйл снялась с соревнований
59-я ракетка мира, американка Кристина МакХэйл, в первом раунде турнира в Истбурне уступила китаянке
Йинь-Йинь Дуань, занимающей 64-е место мирового рейтинга. При счёте 3/6, 0/4 МакХэйл отказалась от продолжения борьбы.
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За 1 час 5 минут матча Кристина сделала три эйса и один брейк, восемь раз ошибившись при подаче. Тогда как
За выход в третий круг соревнований Aegon International Дуань поборется с румынкой Симоной Халеп.
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