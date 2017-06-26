Aegon International. Кристина МакХэйл снялась с соревнований

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За 1 час 5 минут матча Кристина сделала три эйса и один брейк, восемь раз ошибившись при подаче. Тогда как Йинь-Йинь трижды подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

За выход в третий круг соревнований Aegon International Дуань поборется с румынкой Симоной Халеп.