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https://sport.mail.ru/news/tennis/30193258/
26 июня 2017, 14:43 | Теннис | GoTennis.ru

Aegon International. Кристина МакХэйл снялась с соревнований

59-я ракетка мира, американка Кристина МакХэйл, в первом раунде турнира в Истбурне уступила китаянке Йинь-Йинь Дуань, занимающей 64-е место мирового рейтинга. При счёте 3/6, 0/4 МакХэйл отказалась от продолжения борьбы.

59-я ракетка мира американка Кристина МакХэйл в первом раунде турнира в Истбурне уступила китаянке <nobr>Йинь-Йинь</nobr> <span class=error>Дуань</span> занимающей 64-е место мирового рейтинга. При счёте 3/6 0/4 МакХэйл отказалась от продолжения борьбы. Увеличить
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За 1 час 5 минут матча Кристина сделала три эйса и один брейк, восемь раз ошибившись при подаче. Тогда как Йинь-Йинь трижды подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

За выход в третий круг соревнований Aegon International Дуань поборется с румынкой Симоной Халеп.
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