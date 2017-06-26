Истбурн. Катержина Синякова уступила Соране Кырсте
39-я ракетка, чешская теннисистка Катержина Синякова, на старте соревнований Aegon International потерпела поражение от румынки Сораны Кырсти, занимающей 62-е место мирового рейтинга, — 3/6, 2/6.
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За 59 минут матча Катержина реализовала один
Во втором раунде турнира в Истбурне Кырстя выступит против британки Йоханны Конты.
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