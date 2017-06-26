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https://sport.mail.ru/news/tennis/30193062/
26 июня 2017, 14:27 | Теннис | GoTennis.ru

Истбурн. Катержина Синякова уступила Соране Кырсте

39-я ракетка, чешская теннисистка Катержина Синякова, на старте соревнований Aegon International потерпела поражение от румынки Сораны Кырсти, занимающей 62-е место мирового рейтинга, — 3/6, 2/6.

39-я ракетка чешская теннисистка <span class=error>Катержина</span> <span class=error>Синякова</span> на старте соревнований Aegon International потерпела поражение от румынки <span class=error>Сораны</span> <span class=error>Кырсти</span> занимающей 62-е место мирового рейтинга — 3/6 2/6. Увеличить
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За 59 минут матча Катержина реализовала один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Тогда как Сорана сделала три эйса и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде турнира в Истбурне Кырстя выступит против британки Йоханны Конты.
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