Истбурн. Катержина Синякова уступила Соране Кырсте

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За 59 минут матча Катержина реализовала один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Тогда как Сорана сделала три эйса и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде турнира в Истбурне Кырстя выступит против британки Йоханны Конты.