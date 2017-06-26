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26 июня 2017, 13:56 | Теннис | GoTennis.ru

Борис Беккер: Федерер верит, что может выиграть девятнадцать «Шлемов»? Я думаю, что двадцать

Экс-первая ракетка мира, немец Борис Беккер, оценил текущий уровень швейцарца Роджера Федерера.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира немец Борис <span class=error>Беккер</span> оценил текущий уровень швейцарца Роджера <span class=error>Федерера</span>. Увеличить
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«Это Федерер — имя говорит само за себя. 300 недель на вершине рейтинга, при этом делает всё так, как ему хочется. Очень круто, что 35-летний спортсмен борется с молодыми соперниками.

Это одна из самых ярких историй года. Он просто не стареет. Роджер верит, что может выиграть девятнадцать «Шлемов»? Я верю, что двадцать, — цитирует Беккера Tennis World.
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