Борис Беккер: Федерер верит, что может выиграть девятнадцать «Шлемов»? Я думаю, что двадцать

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«Это Федерер — имя говорит само за себя. 300 недель на вершине рейтинга, при этом делает всё так, как ему хочется. Очень круто, что 35-летний спортсмен борется с молодыми соперниками.

Это одна из самых ярких историй года. Он просто не стареет. Роджер верит, что может выиграть девятнадцать «Шлемов»? Я верю, что двадцать, — цитирует Беккера Tennis World.