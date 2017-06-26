Борис Беккер: Федерер верит, что может выиграть девятнадцать «Шлемов»? Я думаю, что двадцать
Экс-первая ракетка мира, немец Борис Беккер, оценил текущий уровень швейцарца Роджера Федерера.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это Федерер — имя говорит само за себя. 300 недель на вершине рейтинга, при этом делает всё так, как ему хочется. Очень круто, что 35-летний спортсмен борется с молодыми соперниками.
Это одна из самых ярких историй года. Он просто не стареет. Роджер верит, что может выиграть девятнадцать «Шлемов»? Я верю, что двадцать, — цитирует Беккера Tennis World.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter