Рафаэль Надаль: У меня нет цели стать первой ракеткой мира
Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил свою форму перед стартом Уимблдона.
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«Уже два года я не играл на траве. Так что пока трудно прогнозировать, что я покажу на корте. Не смог приехать в Лондон, потому что прошлые месяцы получились очень напряжёнными. Но, конечно, сыграть там хотелось.
Я не думаю о звании первой ракетки мира. Мне просто хочется действовать на высоком уровне, — цитирует Надаля Tennis World.
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