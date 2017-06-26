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https://sport.mail.ru/news/tennis/30192391/
26 июня 2017, 13:40 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: У меня нет цели стать первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил свою форму перед стартом Уимблдона.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> оценил свою форму перед стартом Уимблдона. Увеличить
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«Уже два года я не играл на траве. Так что пока трудно прогнозировать, что я покажу на корте. Не смог приехать в Лондон, потому что прошлые месяцы получились очень напряжёнными. Но, конечно, сыграть там хотелось.

Я не думаю о звании первой ракетки мира. Мне просто хочется действовать на высоком уровне, — цитирует Надаля Tennis World.
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