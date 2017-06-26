Лучшие матчи последних десяти лет. 13-е место. Поединок, в котором Серена доказала Энен всё
Сегодня — один из самых примечательных матчей главного женского противостояния двадцать первого века.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Текущий сезон будто бы возвращает болельщиков в Золотую эпоху тенниса — Надаль и Федерер доминируют в Туре, борются за звание первой ракетки мира и делят «мэйджоры». Энди Маррей пытается справиться со своим организмом, многие говорят о том, что Новак Джокович может прибавить и забрать все титулы, а Вавринка иногда просыпается и побеждает всех. Идиллия.
Да и в женском Туре всё стало интереснее — без Серены, Азаренко и Шараповой в WTA снова нет единоличного лидера, так что каждый турнир может подарить болельщикам множество интереснейших историй.
В связи с этим мы хотим вспомнить двадцать главных историй прошедших десяти лет (текущий год учитывать не будем — он ещё не закончился; так что отсчёт будет вестись с 2007 по 2016 годы).
Сегодня — один из самых примечательных матчей главного женского противостояния двадцать первого века.
Финал Майами-2007
Серена Уильямс — Жюстин Энен, 0/6, 7/5, 6/3
Матч состоялся всего десять лет назад, но сегодня кажется, будто это была совсем другая эпоха. Давайте называть её «Эпоха, Когда У Серены Уильямс Была Настоящая Соперница», ведь это правда, да?
Этой соперницей была Жюстин Энен, и девушки были будто созданы для контраста с великими противостояниями
Встреча в финале Майами-2007 стала всего второй после спорной победы Энен в полуфинале «Ролан Гаррос"-2003. В течение большей части первого часа казалось, что бельгийке суждено повторить успех и на родине своей главной соперницы. Энен всего за 26 минут уничтожила медлительную Серену в первом сете, сделала быстрый брейк во втором и дважды выходила на
Если мы ищем идеальный пример знаменитого умения
«Мне кажется, что когда уже почти всё потеряно,
Это звучит убедительно в 2017 году, это было таковым и в 2007. Но Энен была одной из тех счастливиц, которым удавалось регулярно побеждать Серену. В прошлом сезоне Уильямс разгромила уже подопечную Жюстин — Элину Свитолину. Те два отданных гейма заставляли с приятной горечью вспомнить былые времена. Хотелось, чтобы бельгийка сама взяла ракетку и вновь бросила вызов Серене. Ведь сегодня всё возможно, правда?
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