Лучшие матчи последних десяти лет. 13-е место. Поединок, в котором Серена доказала Энен всё

Текущий сезон будто бы возвращает болельщиков в Золотую эпоху тенниса — Надаль и Федерер доминируют в Туре, борются за звание первой ракетки мира и делят «мэйджоры». Энди Маррей пытается справиться со своим организмом, многие говорят о том, что Новак Джокович может прибавить и забрать все титулы, а Вавринка иногда просыпается и побеждает всех. Идиллия.



Да и в женском Туре всё стало интереснее — без Серены, Азаренко и Шараповой в WTA снова нет единоличного лидера, так что каждый турнир может подарить болельщикам множество интереснейших историй.



В связи с этим мы хотим вспомнить двадцать главных историй прошедших десяти лет (текущий год учитывать не будем — он ещё не закончился; так что отсчёт будет вестись с 2007 по 2016 годы).



Сегодня — один из самых примечательных матчей главного женского противостояния двадцать первого века.

Финал Майами-2007



Серена Уильямс — Жюстин Энен, 0/6, 7/5, 6/3



Матч состоялся всего десять лет назад, но сегодня кажется, будто это была совсем другая эпоха. Давайте называть её «Эпоха, Когда У Серены Уильямс Была Настоящая Соперница», ведь это правда, да?



Этой соперницей была Жюстин Энен, и девушки были будто созданы для контраста с великими противостояниями Борг-Макинрой и Федерер-Надаль. Уильямс — мощная американка с двуручным бэкхендом, а Энен — мелкая и быстрая европейка с элегантными одноручными ударами. Сочетание получалось гремучим — оппонентки провели четырнадцать поразительных матчей, в которых Серена победила восемь раз, а Жюстин — шесть.



Встреча в финале Майами-2007 стала всего второй после спорной победы Энен в полуфинале «Ролан Гаррос"-2003. В течение большей части первого часа казалось, что бельгийке суждено повторить успех и на родине своей главной соперницы. Энен всего за 26 минут уничтожила медлительную Серену в первом сете, сделала быстрый брейк во втором и дважды выходила на матч-пойнт при счёте 5/4.



Если мы ищем идеальный пример знаменитого умения Уильямс-младшей ходить по краю не падая, — вот он. В какой-то момент американка просто начала проводить удары, которые первые полторы партии не попадали в корт, она стала диктовать условия, а не просто реагировать. Серена выиграла следующие шесть геймов и поставила точку в матче ещё одним фирменным приёмом — подачей, которую невозможно принять.



«Мне кажется, что когда уже почти всё потеряно, что-то во мне заставляет начать играть лучше», — говорила американка. «Наверное, это отличительная черта всех чемпионов. Когда это начинается, лишь немногие могут противостоять мне».

Это звучит убедительно в 2017 году, это было таковым и в 2007. Но Энен была одной из тех счастливиц, которым удавалось регулярно побеждать Серену. В прошлом сезоне Уильямс разгромила уже подопечную Жюстин — Элину Свитолину. Те два отданных гейма заставляли с приятной горечью вспомнить былые времена. Хотелось, чтобы бельгийка сама взяла ракетку и вновь бросила вызов Серене. Ведь сегодня всё возможно, правда?