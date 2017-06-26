Турнир в Санкт-Петербурге проведёт национальный теннисный марафон

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Участники мастер-классов, организованных представителями турнира, смогут пройти учебные занятия по владению ракеткой.

Затем все желающие смогут присоединиться к паблику Unstoppable Spirit Tennis Team в социальной сети, где каждую неделю подписчики будут получать спортивные задания, теннисные видео-уроки и рекомендации по питанию от лучших тренеров и игроков России.