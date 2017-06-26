Турнир в Санкт-Петербурге проведёт национальный теннисный марафон
Оргкомитет соревнований St.Petersburg Open откроет собственный корт на фестивале VK FEST-2017, организованном социальной сетью «В Контакте».
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Участники
Затем все желающие смогут присоединиться к паблику Unstoppable Spirit Tennis Team в социальной сети, где каждую неделю подписчики будут получать спортивные задания, теннисные
Самые активные подписчики станут амбассадорами группы и уже в сентябре получат специальное приглашение на St.Petersburg Open-2017. Это привилегированное приглашение к участию в жеребьёвке игроков основной сетки турнира,
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