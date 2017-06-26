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https://sport.mail.ru/news/tennis/30190967/
26 июня 2017, 12:12 | Теннис | GoTennis.ru

Турнир в Санкт-Петербурге проведёт национальный теннисный марафон

Оргкомитет соревнований St.Petersburg Open откроет собственный корт на фестивале VK FEST-2017, организованном социальной сетью «В Контакте».

Оргкомитет соревнований St.Petersburg <span class=error>Open</span> откроет собственный корт на фестивале VK <span class=error>FEST</span>-2017 организованном социальной сетью В Контакте. Увеличить
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Участники мастер-классов, организованных представителями турнира, смогут пройти учебные занятия по владению ракеткой.

Затем все желающие смогут присоединиться к паблику Unstoppable Spirit Tennis Team в социальной сети, где каждую неделю подписчики будут получать спортивные задания, теннисные видео-уроки и рекомендации по питанию от лучших тренеров и игроков России.

Самые активные подписчики станут амбассадорами группы и уже в сентябре получат специальное приглашение на St.Petersburg Open-2017. Это привилегированное приглашение к участию в жеребьёвке игроков основной сетки турнира, пресс-конференции и фотосессии на главном корте с маскотами соревнований.
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