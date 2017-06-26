Кравчук, Габашвили, Рублёв и Донской сегодня стартуют в квалификации Уимблдона
Сегодня, в понедельник, 26 июня, начнутся поединки первого квалификационного дня Уимблдонского турнира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В этот день на корте Всеанглийского клуба
Не ранее 14:30
Константин Кравчук — Маттео Донати (Италия).
Не ранее 17:30
Теймураз Габашвили — Ян Сатрал (Чехия).
Не ранее 17:30
Андрей Рублёв — Жоао Домингес (Португалия).
Не ранее 18:30
Евгений Донской и Константин Кравчук — Се
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter