Кравчук, Габашвили, Рублёв и Донской сегодня стартуют в квалификации Уимблдона

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В этот день на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета выйдут четверо россиян: Константин Кравчук, Теймураз Габашвили, Андрей Рублёв и Евгений Донско.

Не ранее 14:30

Константин Кравчук — Маттео Донати (Италия).

Не ранее 17:30

Теймураз Габашвили — Ян Сатрал (Чехия).

Не ранее 17:30

Андрей Рублёв — Жоао Домингес (Португалия).