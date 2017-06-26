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26 июня 2017, 11:54 | Теннис | GoTennis.ru

Кравчук, Габашвили, Рублёв и Донской сегодня стартуют в квалификации Уимблдона

Сегодня, в понедельник, 26 июня, начнутся поединки первого квалификационного дня Уимблдонского турнира.

Сегодня в понедельник 26 июня начнутся поединки первого квалификационного дня Уимблдонского турнира. Увеличить
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В этот день на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета выйдут четверо россиян: Константин Кравчук, Теймураз Габашвили, Андрей Рублёв и Евгений Донско.

Не ранее 14:30
Константин Кравчук — Маттео Донати (Италия).

Не ранее 17:30
Теймураз Габашвили — Ян Сатрал (Чехия).

Не ранее 17:30
Андрей Рублёв — Жоао Домингес (Португалия).

Не ранее 18:30
Евгений Донской и Константин Кравчук — Се Чен-Пэн и Макс Джейкоб Шнур (Тайвань/США).
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