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https://sport.mail.ru/news/tennis/30190092/
26 июня 2017, 11:16 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей стал обладателем неофициального «приза» турнира в Лондоне

Британский теннисист Энди Маррей по итогам соревнований в Лондоне, стал обладателем специфического «приза» — так называемой «деревянной ложки». Подобную неформальную награду, которая возникла в Австралии, получают команды, занявшие по итогам состязаний последнее место.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> по итогам соревнований в Лондоне стал обладателем специфического приза — так называемой деревянной ложки. Подобную неформальную награду которая возникла в Австралии получают команды занявшие по итогам состязаний последнее место. Увеличить
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В теннисе обладатель «деревянной ложки» может появиться в том случае, если начиная с первого раунда какого-либо турнира и до финала игрок-победитель уступает в следующем же матче. «Деревянная ложка» вручается спортсмену, который проиграл в этой цепи первым.

В первом круге соревнований AEGON Championships Маррей потерпел поражение от Джордана Томпсону, который затем проиграл Сэму Куэрри. Тот, в свою очередь, уступил Жилю Мюллеру, а Жиль — Марину Чиличу, который затем не смог победить Фелисиано Лопеса.
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Энди Маррей стал обладателем неофициального "приза" турнира в Лондоне

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