Энди Маррей стал обладателем неофициального «приза» турнира в Лондоне

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В теннисе обладатель «деревянной ложки» может появиться в том случае, если начиная с первого раунда какого-либо турнира и до финала игрок-победитель уступает в следующем же матче. «Деревянная ложка» вручается спортсмену, который проиграл в этой цепи первым.

В первом круге соревнований AEGON Championships Маррей потерпел поражение от Джордана Томпсону, который затем проиграл Сэму Куэрри. Тот, в свою очередь, уступил Жилю Мюллеру, а Жиль — Марину Чиличу, который затем не смог победить Фелисиано Лопеса.