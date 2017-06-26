Энди Маррей стал обладателем неофициального «приза» турнира в Лондоне
Британский теннисист Энди Маррей по итогам соревнований в Лондоне, стал обладателем специфического «приза» — так называемой «деревянной ложки». Подобную неформальную награду, которая возникла в Австралии, получают команды, занявшие по итогам состязаний последнее место.
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В теннисе обладатель «деревянной ложки» может появиться в том случае, если начиная с первого раунда
В первом круге соревнований AEGON Championships Маррей потерпел поражение от Джордана Томпсону, который затем проиграл Сэму Куэрри. Тот, в свою очередь, уступил Жилю Мюллеру, а Жиль — Марину Чиличу, который затем не смог победить Фелисиано Лопеса.
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