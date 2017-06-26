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26 июня 2017, 10:57 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Карен Хачанов поднялся на вторую строчку

По итогам минувшей недели россиянин Карен Хачанов поднялся на одну строчку в Чемпионской гонке для теннисистов не старше 21 года. Лидерство сохраняет немец Александр Зверев.

По итогам минувшей недели россиянин <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> поднялся на одну строчку в Чемпионской гонке для теннисистов не старше 21 года. Лидерство сохраняет немец Александр <span class=error>Зверев</span>. Увеличить
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Чемпионская гонка U-21. Версия от 26 июня 2017 года.

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2.530.

2. (3) Карен Хачанов (Россия) — 695.

3. (2) Борна Чорич (Хорватия) — 676.

4. (4) Хён Чон (Южная Корея) — 505.

5. (8) Даниил Медведев (Россия) — 472.

6. (5) Фрэнсис Тиафо (США) — 407.

7. (10) Андрей Рублёв (Россия) — 388.

8. (7) Эрнесто Эскобедо (США) — 382.

9. (9) Каспер Рууд (Норвегия) — 338.

10. (8) Джаред Дональдсон (США) — 337.
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