Чемпионская гонка U-21. Карен Хачанов поднялся на вторую строчку
По итогам минувшей недели россиянин Карен Хачанов поднялся на одну строчку в Чемпионской гонке для теннисистов не старше 21 года. Лидерство сохраняет немец Александр Зверев.
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Чемпионская гонка U-21. Версия от 26 июня 2017 года.
1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2.530.
2. (3) Карен Хачанов (Россия) — 695.
3. (2) Борна Чорич (Хорватия) — 676.
4. (4) Хён Чон (Южная Корея) — 505.
5. (8) Даниил Медведев (Россия) — 472.
6. (5) Фрэнсис Тиафо (США) — 407.
7. (10) Андрей Рублёв (Россия) — 388.
8. (7) Эрнесто Эскобедо (США) — 382.
9. (9) Каспер Рууд (Норвегия) — 338.
10. (8) Джаред Дональдсон (США) — 337.
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