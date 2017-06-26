Энди Маррей возглавляет рейтинг АТП, Илья Ивашко поднялся на 43 позиции

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Лучшим из белорусов остается Владимир Игнатик — 135 место. Илья Ивашко, благодаря победе на челленджере в Узбекистане, поднялся на 43 позиции и занимает 161 место.



1 (1). Э. Маррей (Великобритания) — 9390 очков

2 (2). Р. Надаль (Испания) — 7285

3 (3). С. Вавринка (Швейцария) — 6175

4 (4). Н. Джокович (Сербия) — 5805

5 (5). Р. Федерер (Швейцария) — 5265

6 (7). М. Чилич (Хорватия) — 4235

7 (6). М. Раонич (Канада) — 4150

8 (8). Д. Тим (Австрия) — 3895

9 (9). К. Нисикори (Япония) — 3830

10 (10). Ж. -В. Цонга (Франция) — 3075…

135 (129). В. ИГНАТИК (Беларусь) — 416…

161 (204). И. ИВАШКО (Беларусь) — 348…

166 (163). Е. ГЕРАСИМОВ (Беларусь) — 339…

334 (332). Д. ЖИРМОНТ (Беларусь) — 140…

359 (374). Я. ШИЛО (Беларусь) — 125…

764 (810). С. БЕТОВ (Беларусь) — 25.