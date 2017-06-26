Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30188546/
26 июня 2017, 9:09 | Теннис | «Прессбол»

Энди Маррей возглавляет рейтинг АТП, Илья Ивашко поднялся на 43 позиции

Британец Энди Маррей удерживает первую позицию в обновленном рейтинге АТП. В первой десятке произошло одно изменение: Марин Чилич и Милош Раонич поменялись местами — хорват поднялся на шестое, а канадец опустился на седьмое.

Британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> удерживает первую позицию в обновленном рейтинге <span class=error>АТП</span>. В первой десятке произошло одно изменение: Марин <span class=error>Чилич</span> и <span class=error>Милош</span> <span class=error>Раонич</span> поменялись местами — хорват поднялся на шестое а канадец опустился на седьмое. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лучшим из белорусов остается Владимир Игнатик — 135 место. Илья Ивашко, благодаря победе на челленджере в Узбекистане, поднялся на 43 позиции и занимает 161 место.

1 (1). Э. Маррей (Великобритания) — 9390 очков
2 (2). Р. Надаль (Испания) — 7285
3 (3). С. Вавринка (Швейцария) — 6175
4 (4). Н. Джокович (Сербия) — 5805
5 (5). Р. Федерер (Швейцария) — 5265
6 (7). М. Чилич (Хорватия) — 4235
7 (6). М. Раонич (Канада) — 4150
8 (8). Д. Тим (Австрия) — 3895
9 (9). К. Нисикори (Япония) — 3830
10 (10). Ж. -В. Цонга (Франция) — 3075…
135 (129). В. ИГНАТИК (Беларусь) — 416…
161 (204). И. ИВАШКО (Беларусь) — 348…
166 (163). Е. ГЕРАСИМОВ (Беларусь) — 339…
334 (332). Д. ЖИРМОНТ (Беларусь) — 140…
359 (374). Я. ШИЛО (Беларусь) — 125…
764 (810). С. БЕТОВ (Беларусь) — 25.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ