Энди Маррей возглавляет рейтинг АТП, Илья Ивашко поднялся на 43 позиции
Британец Энди Маррей удерживает первую позицию в обновленном рейтинге АТП. В первой десятке произошло одно изменение: Марин Чилич и Милош Раонич поменялись местами — хорват поднялся на шестое, а канадец опустился на седьмое.
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Видимо, что-то случилось...
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Лучшим из белорусов остается Владимир Игнатик — 135 место. Илья Ивашко, благодаря победе на челленджере в Узбекистане, поднялся на 43 позиции и занимает 161 место.
1 (1). Э. Маррей (Великобритания) — 9390 очков
2 (2). Р. Надаль (Испания) — 7285
3 (3). С. Вавринка (Швейцария) — 6175
4 (4). Н. Джокович (Сербия) — 5805
5 (5). Р. Федерер (Швейцария) — 5265
6 (7). М. Чилич (Хорватия) — 4235
7 (6). М. Раонич (Канада) — 4150
8 (8). Д. Тим (Австрия) — 3895
9 (9). К. Нисикори (Япония) — 3830
10 (10). Ж. -В. Цонга (Франция) — 3075…
135 (129). В. ИГНАТИК (Беларусь) — 416…
161 (204). И. ИВАШКО (Беларусь) — 348…
166 (163). Е. ГЕРАСИМОВ (Беларусь) — 339…
334 (332). Д. ЖИРМОНТ (Беларусь) — 140…
359 (374). Я. ШИЛО (Беларусь) — 125…
764 (810). С. БЕТОВ (Беларусь) — 25.
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