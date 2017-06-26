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Из белорусок лучшую позицию занимает Александра Саснович — 87 место.



Виктория Азаренко, благодаря выходу во 2-й круг турнира в Мальорке, заработала 30 очков и вернулась в рейтинг ВТА — она 678-я.



1 (1). А. Кербер (Германия) — 6965

2 (2). С. Халеп (Румыния) — 6850

3 (3). К. Плишкова (Чехия) — 6386

4 (4). C. Уильямс (США) — 4810

5 (5). Э. Свитолина (Украина) — 4765

6 (8). К. Возняцки (Дания) — 4345

7 (7). Й. Конта (Великобритания) — 4325

8 (9). С. Кузнецова (Россия) — 4310

9 (6). Д. Цибулкова (Словакия) — 4010

10 (10). А. Радваньска (Польша) — 3985…

87 (85). А. САСНОВИЧ (Беларусь) — 708…

135 (128). А. СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 410…

139 (137). О. ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 398…

239 (234). В. ЛАПКО (Беларусь) — 213…

456 (453). С. ПИРОЖЕНКО (Беларусь) — 69…

580 (618). И. КРЕМЕНЬ (Беларусь) — 44…

678 (-). В. АЗАРЕНКО (Беларусь) — 30.