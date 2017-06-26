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https://sport.mail.ru/news/tennis/30188318/
26 июня 2017, 8:37 | Теннис | «Прессбол»

Ангелика Кербер возглавляет рейтинг ВТА, Виктория Азаренко — 678-я

Немка Ангелика Кербер возглавляет обновленный рейтинг ВТА. В первой десятке наибольшего прогресса добилась датская теннисистка Каролин Возняцки, переместившаяся с восьмого места на шестое.

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Из белорусок лучшую позицию занимает Александра Саснович — 87 место.

Виктория Азаренко, благодаря выходу во 2-й круг турнира в Мальорке, заработала 30 очков и вернулась в рейтинг ВТА — она 678-я.

1 (1). А. Кербер (Германия) — 6965
2 (2). С. Халеп (Румыния) — 6850
3 (3). К. Плишкова (Чехия) — 6386
4 (4). C. Уильямс (США) — 4810
5 (5). Э. Свитолина (Украина) — 4765
6 (8). К. Возняцки (Дания) — 4345
7 (7). Й. Конта (Великобритания) — 4325
8 (9). С. Кузнецова (Россия) — 4310
9 (6). Д. Цибулкова (Словакия) — 4010
10 (10). А. Радваньска (Польша) — 3985…
87 (85). А. САСНОВИЧ (Беларусь) — 708…
135 (128). А. СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 410…
139 (137). О. ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 398…
239 (234). В. ЛАПКО (Беларусь) — 213…
456 (453). С. ПИРОЖЕНКО (Беларусь) — 69…
580 (618). И. КРЕМЕНЬ (Беларусь) — 44…
678 (-). В. АЗАРЕНКО (Беларусь) — 30.

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