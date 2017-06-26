Россиянин Даниил Медведев поднялся на 17 позиций в Чемпионской гонке ATP

Медведев на прошедшей неделе дошел до ¼ финала на турнире в Лондоне, где проиграл болгарину Григору Димитрову со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Болгарский теннисист по итогам недели вошел в топ-10 гонки. Лучшим из россиян в данном рейтинге остается Карен Хачанов, который поднялся на 12 позиций и теперь занимает 33-е место.

Чемпионская гонка ATP, версия от 26 июня:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6915 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4545,

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3165,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3140,

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2530,

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 1975,

7 (7). Энди Маррей (Великобритания) — 1930,

8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1820,

9 (11). Григор Димитров (Болгария) — 1745,

10 (9). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 1740….

33 (45). Карен Хачанов (Россия) — 695….

50 (67). Даниил Медведев (Россия) — 512….

63 (78). Андрей Рублев (Россия) — 453….

86 (91). Евгений Донской (Россия) — 364….

88 (82). Андрей Кузнецов (Россия) — 350.