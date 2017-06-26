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В активе Кузнецовой 4310 очков. Лидеры рейтинга сохранили свои позиции. На первом месте идет немка Ангелик Кербер (6965), на втором — румынка Симона Халеп (6850), на третьем — чешка Каролина Плишкова (6386).

Россиянка Елена Веснина опустилась на 16-е место, Анастасия Павлюченкова сохранила 17-е место. Также в первую сотню рейтинга вошли Дарья Касаткина (30), Екатерина Макарова (47), Наталья Вихлянцева (65), Екатерина Александрова (78), Евгения Родина (83). Мария Шарапова осталась на 179-й позиции.

Рейтинг WTA от 26 июня:

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 6965.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6850.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6386.

4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4765.

6 (8). Каролин Возняцки (Дания) — 4345.

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4325.

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310.

9 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4010.

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985….

16 (15). Елена Веснина (Россия) — 2777….

17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2580….

30 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….

47 (43). Екатерина Макарова (Россия) — 1195….

65 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) — 944….

78 (76). Екатерина Александрова (Россия) — 762….

83 (84). Евгения Родина (Россия) — 718….

179 (179). Мария Шарапова (Россия) — 310.