Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге WTA, Шарапова — 179-я
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова поднялась с девятой на восьмую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте WTA.
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В активе Кузнецовой 4310 очков. Лидеры рейтинга сохранили свои позиции. На первом месте идет немка Ангелик Кербер (6965), на втором — румынка Симона Халеп (6850), на третьем — чешка Каролина Плишкова (6386).
Россиянка Елена Веснина опустилась на 16-е место, Анастасия Павлюченкова сохранила 17-е место. Также в первую сотню рейтинга вошли Дарья Касаткина (30), Екатерина Макарова (47), Наталья Вихлянцева (65), Екатерина Александрова (78), Евгения Родина (83). Мария Шарапова осталась на 179-й позиции.
Рейтинг WTA от 26 июня:
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 6965.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6850.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6386.
4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4765.
6 (8). Каролин Возняцки (Дания) — 4345.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4325.
8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310.
9 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4010.
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985….
16 (15). Елена Веснина (Россия) — 2777….
17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2580….
30 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….
47 (43). Екатерина Макарова (Россия) — 1195….
65 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) — 944….
78 (76). Екатерина Александрова (Россия) — 762….
83 (84). Евгения Родина (Россия) — 718….
179 (179). Мария Шарапова (Россия) — 310.
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