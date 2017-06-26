Россиянин Рублев поднялся на 14 позиций в рейтинге ATP
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев поднялся со 106-го на 92-е место в рейтинге Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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На минувшей недели 19-летний россиянин дошел до ¼ финала турнира в немецком Галле, где уступил соотечественнику Карену Хачанову.
Хачанов занимает самое высокое место среди россиян в рейтинге — 34-е. Даниил Медведев поднялся на 52-е место, Андрей Кузнецов — на 77-е, Михаил Южный — на 82-е, Евгений Донской сохранил 96-ю строчку.
Первая тройка осталась без изменений. Лидирует британец Энди Маррей, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Стэн Вавринка.
Рейтинг ATP от 26 июня:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 9390 очков.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7285.
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6175.
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5805.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 5265.
6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4235.
7 (6). Милош Раонич (Канада) — 4150.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895.
9 (9). Кэи Нисикори (Япония) — 3830.
10 (10).
34 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1176….
52 (60). Даниил Медведев (Россия) — 864….
77 (78). Андрей Кузнецов (Россия) — 670….
82 (88). Михаил Южный (Россия) — 640….
92 (106). Андрей Рублев (Россия) — 585….
96 (96). Евгений Донской (Россия) — 584.
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