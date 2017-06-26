Россиянин Рублев поднялся на 14 позиций в рейтинге ATP

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На минувшей недели 19-летний россиянин дошел до ¼ финала турнира в немецком Галле, где уступил соотечественнику Карену Хачанову.

Хачанов занимает самое высокое место среди россиян в рейтинге — 34-е. Даниил Медведев поднялся на 52-е место, Андрей Кузнецов — на 77-е, Михаил Южный — на 82-е, Евгений Донской сохранил 96-ю строчку.

Первая тройка осталась без изменений. Лидирует британец Энди Маррей, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Стэн Вавринка.

Рейтинг ATP от 26 июня:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 9390 очков.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7285.

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6175.

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5805.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 5265.

6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4235.

7 (6). Милош Раонич (Канада) — 4150.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895.

9 (9). Кэи Нисикори (Япония) — 3830.

10 (10). Жо-Вилфрид Тсонга (Франция) — 3075….

34 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1176….

52 (60). Даниил Медведев (Россия) — 864….

77 (78). Андрей Кузнецов (Россия) — 670….

82 (88). Михаил Южный (Россия) — 640….

92 (106). Андрей Рублев (Россия) — 585….

96 (96). Евгений Донской (Россия) — 584.