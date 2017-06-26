Мария Шарапова завершила запись аудиокниги
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова записала аудиокнигу. Об этом она сообщила в своем Instagram.
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«Только что закончила запись аудиокниги моих мемуаров, — написала Шарапова. — Более трех дней и 20 часов после утренних тренировок. Хотя это казалось бесконечным, я счастлива завершить дело».
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира
В середине июня стало известно, что организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTА) в американском Стэнфорде (призовой фонд — около $800 тыс.) предоставили wild card россиянке. Турнир состоится с 31 июля по 6 августа на кортах кампуса Стэнфордского университета (США, штат Калифорния). Также она примет участие в командном турнире World Team Tennis, россиянка сыграет в двух матчах в составе команды Orange County Breakers 16 и 24 июля.
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