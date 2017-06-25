Хингис и Юнжань выиграли турнир на Мальорке на отказе Севастовой с Янкович

Играть финальный матч им не пришлось — латвийка Анастасия Севастова снялась с него после трёхсетовой победы над немкой Юлией Гёргес в одиночном разряде. Севастова выступала здесь в паре с сербкой Еленой Янкович.



Ранее Хингис и Юнжань первенствовали в Индиан-Уэллсе, Мадриде и Риме. На «Ролан Гаррос» они очень уверенно дошли до полуфинала, где проиграли сильнейшей паре мира — Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржовой.