Хингис и Юнжань выиграли турнир на Мальорке на отказе Севастовой с Янкович
Швейцарка Мартина Хингис и представительница Тайваня Чань Юнжань, начавшие совместные выступления на турнире в Дохе, завоевали четвёртый совместный титул в нынешнем сезоне.
Играть финальный матч им не пришлось — латвийка Анастасия Севастова снялась с него после трёхсетовой победы над немкой Юлией Гёргес в одиночном разряде. Севастова выступала здесь в паре с сербкой Еленой Янкович.
Ранее Хингис и Юнжань первенствовали в
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