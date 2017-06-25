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https://sport.mail.ru/news/tennis/30186100/
25 июня 2017, 23:03 | Теннис | Чемпионат.com

Хингис и Юнжань выиграли турнир на Мальорке на отказе Севастовой с Янкович

Швейцарка Мартина Хингис и представительница Тайваня Чань Юнжань, начавшие совместные выступления на турнире в Дохе, завоевали четвёртый совместный титул в нынешнем сезоне.

Играть финальный матч им не пришлось — латвийка Анастасия Севастова снялась с него после трёхсетовой победы над немкой Юлией Гёргес в одиночном разряде. Севастова выступала здесь в паре с сербкой Еленой Янкович.

Ранее Хингис и Юнжань первенствовали в Индиан-Уэллсе, Мадриде и Риме. На «Ролан Гаррос» они очень уверенно дошли до полуфинала, где проиграли сильнейшей паре мира — Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржовой.
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