Хачанов снялся с турнира в Анталье из-за проблем с плечом

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В качестве официальной причины отказа Хачанова от выступления в Турции указаны проблемы с плечом.

Напомним, что ещё в субботу Карен играл в Галле, где в двух упорных сетах уступил швейцарцу Роджеру Федереру. Выход в полуфинал Галле вкупе с другими результатами недели гарантировал Хачанову место среди сеяных на стартующем через неделю турнире «Большого шлема» — Уимблдоне.