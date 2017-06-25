Хачанов снялся с турнира в Анталье из-за проблем с плечом
Россиянин Карен Хачанов (5), который должен был сыграть с сербом Янко Типсаревичем в первом круге турнира в Анталье, снялся с этих соревнований.
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В качестве официальной причины отказа Хачанова от выступления в Турции указаны проблемы с плечом.
Напомним, что ещё в субботу Карен играл в Галле, где в двух упорных сетах уступил швейцарцу Роджеру Федереру. Выход в полуфинал Галле вкупе с другими результатами недели гарантировал Хачанову место среди сеяных на стартующем через неделю турнире «Большого шлема» — Уимблдоне.
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