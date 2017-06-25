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25 июня 2017, 22:39 | Теннис | Чемпионат.com

Хачанов снялся с турнира в Анталье из-за проблем с плечом

Россиянин Карен Хачанов (5), который должен был сыграть с сербом Янко Типсаревичем в первом круге турнира в Анталье, снялся с этих соревнований.

Россиянин <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> (5) который должен был сыграть с сербом <span class=error>Янко</span> Типсаревичем в первом круге турнира в <span class=error>Анталье</span> снялся с этих соревнований. Увеличить
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В качестве официальной причины отказа Хачанова от выступления в Турции указаны проблемы с плечом.

Напомним, что ещё в субботу Карен играл в Галле, где в двух упорных сетах уступил швейцарцу Роджеру Федереру. Выход в полуфинал Галле вкупе с другими результатами недели гарантировал Хачанову место среди сеяных на стартующем через неделю турнире «Большого шлема» — Уимблдоне.
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