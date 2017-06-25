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https://sport.mail.ru/news/tennis/30185553/
25 июня 2017, 19:43 | Теннис | Чемпионат.com

Легенда «Милана» Мальдини узнал первых соперников на «челленджере» в Милане

Легенда футбольного «Милана», 48-летний Паоло Мальдини, которому 26 июня исполнится 49 лет, узнал своих первых соперников по профессиональному теннисному матчу на уровне ATP.

Мальдини, завоевавший право на получение wild card на «челленджер» в Милане в паре со своим тренером Стефано Ландонио, в первом раунде сыграет с поляком Томашем Беднареком и голландцем Давидом Пелем. В случае успешного старта во втором круге итальянский дуэт может сыграть с третьими сеяными, австралийцем Стивеном де Ваардом и новозеландцем Беном Маклачланом.

Первый номер посева в парном разряде на этом турнире получили француз Джонатан Эйссерик и украинец Денис Молчанов. Вторыми посеяны бельгийцы Йоран Флиген и Сандер Жилле.
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