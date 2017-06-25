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https://sport.mail.ru/news/tennis/30185499/
25 июня 2017, 19:28 | Теннис | Р-Спорт

Фелисиано Лопес победил Марина Чилича в финале теннисного турнира в Лондоне

Испанец Фелисиано Лопес стал победителем теннисного турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.

В финале Лопес победил четвертого сеяного хорвата Марина Чилича со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты.

Для 35-летнего Лопеса этот титул стал шестым в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.
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