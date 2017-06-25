Фелисиано Лопес победил Марина Чилича в финале теннисного турнира в Лондоне

В финале Лопес победил четвертого сеяного хорвата Марина Чилича со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты.

Для 35-летнего Лопеса этот титул стал шестым в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.