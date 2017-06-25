Теннисистка Квитова выиграла первый турнир после ножевого ранения

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Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу чешской спортсменки, «посеянной» на турнире под седьмым номером.

В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки пять тысяч чешских крон и скрылся. Позднее спортсменка перенесла операцию. Открытый чемпионата Франции, который прошел в мае- июне стал для Квитовой первым турниром после возвращения, а победа в Бирмингеме — первой после инцидента.

Для Квитовой этот титул стал 20-м в карьере в одиночном разряде.