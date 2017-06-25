Белоруска Вера Лапко победила в парном разряде на теннисном турнире в Варшаве

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Дуэт Лапко/Хон был посеян на турнире под первым номером. В пером раунде белоруска и австралийка обыграли тандем Жустина Жегиолка (Польша)/Сара-Ребека Секулик (Германия) — 7:5, 6:3, в четвертьфинале — полек Аню Хертел и Стефанию Рогозинску Дзик — 6:4, 6:2. В полуфинале ими был повержен еще один дуэт из Польши Паулина Кзарник/Дарья Кучер — 6:1, 6:2. Сегодня в финале Лапко и Хон были сильнее второй пары посева Катаржина Кава/Катаржина Питер — 7:6 (3), 6:4. Для Веры Лапко это четвертый титул в парном разряде в профессиональной карьере.

В одиночном разряде Вера Лапко (234-й номер рейтинга WТА) в матче первого круга одиночного разряда обыграла Веронику Ясмину Форис из Польши — 6:1, 6:4. Затем перед белорусской не устояла Анастасия Гримальска из Италии — 4:6, 7:6 (4), 6:4. Четвертьфинальный барьер здесь Лапко взять не смогла, уступив Ольге Янчук из Украины — 6:3, 3:6, 2:6.

Как сообщалось, сегодня белорусский теннисист Илья Ивашко (204-й номер рейтинга АТП) стал победителем турнира серии Challenger в Фергане (Узбекистан) с призовым фондом $75 тыс. в мужском одиночном разряде.