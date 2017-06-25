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25 июня 2017, 18:41 | Теннис | БЕЛТА

Белоруска Вера Лапко победила в парном разряде на теннисном турнире в Варшаве

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко вместе с австралийкой Присциллой Хон стали победительницами турнира серии ITF Warsaw Sports Group Open в Варшаве (Польша) с призовым фондом $25 тыс. в женском парном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дуэт <span class=error>Лапко</span>/<span class=error>Хон</span> был посеян на турнире под первым номером. В пером раунде белоруска и австралийка обыграли тандем <span class=error>Жустина</span> Жегиолка (Польша)/<span class=error>Сара</span>-<span class=error>Ребека</span> <span class=error>Секулик</span> (Германия) — 7:5 6:3 в четвертьфинале — полек Аню <span class=error>Хертел</span> и <span class=error>Стефанию</span> Рогозинску <span class=error>Дзик</span> — 6:4 6:2. Увеличить
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Дуэт Лапко/Хон был посеян на турнире под первым номером. В пером раунде белоруска и австралийка обыграли тандем Жустина Жегиолка (Польша)/Сара-Ребека Секулик (Германия) — 7:5, 6:3, в четвертьфинале — полек Аню Хертел и Стефанию Рогозинску Дзик — 6:4, 6:2. В полуфинале ими был повержен еще один дуэт из Польши Паулина Кзарник/Дарья Кучер — 6:1, 6:2. Сегодня в финале Лапко и Хон были сильнее второй пары посева Катаржина Кава/Катаржина Питер — 7:6 (3), 6:4. Для Веры Лапко это четвертый титул в парном разряде в профессиональной карьере.

В одиночном разряде Вера Лапко (234-й номер рейтинга WТА) в матче первого круга одиночного разряда обыграла Веронику Ясмину Форис из Польши — 6:1, 6:4. Затем перед белорусской не устояла Анастасия Гримальска из Италии — 4:6, 7:6 (4), 6:4. Четвертьфинальный барьер здесь Лапко взять не смогла, уступив Ольге Янчук из Украины — 6:3, 3:6, 2:6.

Как сообщалось, сегодня белорусский теннисист Илья Ивашко (204-й номер рейтинга АТП) стал победителем турнира серии Challenger в Фергане (Узбекистан) с призовым фондом $75 тыс. в мужском одиночном разряде.

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