Роджер Федерер стал девятикратным чемпионом турнира в Галле
Пятая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, в финале соревнований Gerry Weber Open оказался сильнее немца Александра Зверева, занимающего 12-е место рейтинга АТР, — 6/1, 6/3.
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Спортсмены провели на корте 53 минуты. За это время Роджер сделал по четыре эйса и брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Александр пять раз подал навылет и также не допускал двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу швейцарца.
Титул на турнире в Галле стал для Федерера четвёртым в текущем сезоне и 92-м в карьере, принеся спортсмену 500 баллов рейтинга и €395,690 призовых.
Отметим, что швейцарец выиграл соревнования Gerry Weber Open в девятый раз.
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