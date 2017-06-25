Роджер Федерер стал девятикратным чемпионом турнира в Галле

Спортсмены провели на корте 53 минуты. За это время Роджер сделал по четыре эйса и брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Александр пять раз подал навылет и также не допускал двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу швейцарца.



Титул на турнире в Галле стал для Федерера четвёртым в текущем сезоне и 92-м в карьере, принеся спортсмену 500 баллов рейтинга и €395,690 призовых.



Отметим, что швейцарец выиграл соревнования Gerry Weber Open в девятый раз.