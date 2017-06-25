Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл турнир в Узбекистане

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Сегодня в финале белорусский спортсмен победил Николу Милоевича (211) из Сербии со счетом 6:4, 6:3.

На старте турнира Илья Ивашко уверенно выиграл у хозяина кортов Павла Цоя 6:0, 6:2. Во втором круге белорус был сильнее японца Шуичи Секигучи — 6:2, 6:2. На стадии четвертьфинала Ивашко переиграл канадца Брайдена Шнура — 6:2, 6:1, а в полуфинале выбил из борьбы лидера посева словенца Блажа Кавчича — 6:4, 6:3.

Для 23-летнего Ильи Ивашко титул в Фергане стал четвертым в одиночном разряде в карьере, а также первый на турнирах серии Challenger.

На кортах Ферганы в одиночном разряде также выступал белорусский теннисист Сергей Бетов, который завершил выступление после поражения в первом круге от индийца Праджнеша Гуннесварана — 2:6, 4:6. Во втором круге сошел с дистанции белорус Ярослав Шило, который при счете 4:6, 1:3 отказался от дальнейшей борьбы против обидчика Сергея Бетова. В парном разряде белорусские теннисисты остановились на стадии четвертьфинала.