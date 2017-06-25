Рафаэль Надаль и Энди Маррей сыграют на выставочном турнире в Харлингеме

Отметим, что в текущем сезоне Надаль не провёл ни одного матча на траве, снявшись с соревнований в Лондоне. А Маррей потерпел поражение на старте Aegon Championships.

«Моего нынешнего уровня не хватит, чтобы на должном уровне сыграть на Уимблдоне», — цитирует Надаля Tennis.

Испанец тренировался на домашних кортах женского турнира на Мальорке. Напомним, что Рафаэль не участвовал в травяных соревнованиях с 2015 года.

«Это отставание от ведущих игроков Тура — они чувствуют себя увереннее на этом покрытии. Первые несколько матчей на траве будут очень важными», — добавил Надаль.