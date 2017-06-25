Рафаэль Надаль и Энди Маррей сыграют на выставочном турнире в Харлингеме
Испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей примут участие в выставочном турнире в Харлингеме (Нидерланды), который пройдёт с 27 по 30 июня.
Отметим, что в текущем сезоне Надаль не провёл ни одного матча на траве, снявшись с соревнований в Лондоне. А Маррей потерпел поражение на старте Aegon Championships.
«Моего нынешнего уровня не хватит, чтобы на должном уровне сыграть на Уимблдоне», — цитирует Надаля Tennis.
Испанец тренировался на домашних кортах женского турнира на Мальорке. Напомним, что Рафаэль не участвовал в травяных соревнованиях с 2015 года.
«Это отставание от ведущих игроков Тура — они чувствуют себя увереннее на этом покрытии. Первые несколько матчей на траве будут очень важными», — добавил Надаль.
Также на соревнованиях в Харлингтоне сыграют канадец Милош Раонич, французы
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