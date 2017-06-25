Джон Макинрой: Крики Шараповой мешают следить за игрой. Их стоит запретить
Экс-первая ракетка мира, американец Джон Макинрой, раскритиковал россиянку Марию Шарапову за её шумный стиль игры.
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«Все эти крики и вздохи отвлекают внимание от того, чем на самом деле занимаются спортсменки. Это мешает следить за игрой. Такое стоит запрещать.
А вот мужчинам можно шуметь — у них ниже голос, и это воспринимается лучше, — цитирует Макинроя Telegraph.
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