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25 июня 2017, 12:30 | Теннис | GoTennis.ru

Джон Макинрой: Крики Шараповой мешают следить за игрой. Их стоит запретить

Экс-первая ракетка мира, американец Джон Макинрой, раскритиковал россиянку Марию Шарапову за её шумный стиль игры.

Российская теннисистка Мария Шарапова во время тренировки на стадионе Порш Арена. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Все эти крики и вздохи отвлекают внимание от того, чем на самом деле занимаются спортсменки. Это мешает следить за игрой. Такое стоит запрещать.

А вот мужчинам можно шуметь — у них ниже голос, и это воспринимается лучше, — цитирует Макинроя Telegraph.
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