Джон Макинрой: Крики Шараповой мешают следить за игрой. Их стоит запретить

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«Все эти крики и вздохи отвлекают внимание от того, чем на самом деле занимаются спортсменки. Это мешает следить за игрой. Такое стоит запрещать.

А вот мужчинам можно шуметь — у них ниже голос, и это воспринимается лучше, — цитирует Макинроя Telegraph.