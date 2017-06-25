Истбурн и Анталья. Превью турниров

Турнир Antalya Open, заменивший в календаре соревнования в Ноттингеме, будет проводиться впервые. Конечно, в отличие от своего британского коллеги, собрать внушительный состав участников ему не удалось, однако как минимум одна звезда первой величины на турецкой земле выступит.



Речь идёт о Доминике Тиме, который и получил первый номер посева. Стартовый соперник австрийца определится в поединке бразильца Рожерио Дутры Да Силвы и одного из победителей квалификации. В четвертьфинале наиболее вероятным оппонентом Доминика представляется серб Виктор Троицки.

Также в этой части сетки стартует и Давид Феррер, который, впрочем, в данный момент далёк от своей лучшей формы. Добыть одну победу и стать участником ¼ финала он, скорее всего, сможет, но пройти дальше вряд ли сумеет — более предпочтительными видятся шансы словака Мартина Клижана.



В нижней части сетки должен успешно выступить Карен Хачанов. Россиянин заставил попотеть самого Федерера в Галле, так что к травяному сезону он явно готов. Правда, уже на старте ему попался непростой соперник — серб Янко Типсаревич. Затем Карен может сыграть с итальянцем Андреасом Сеппи, а в четвертьфинале — с его соотечественником Паоло Лоренци.



Ещё одну пару четвертьфиналистов, с большой долей вероятности, составят испанец Фернандо Вердаско и хорват Борна Чорич.



Впервые соревнования АТР Aegon Open Nottingham состоялись в 1985 году и проводились в Ноттингеме вплоть до 2008 года, после чего турнир на пять лет переехал в другой британский город — Истбурн. За относительно недолгую историю соревнований по два чемпионских титула здесь сумели завоевать хозяин кортов Грег Руседски, швед Йонас Бьоркман, хорват Иво Карлович и Ришар Гаске из Франции, ну, а действующим чемпионом турнира является американец Стив Джонсон.



Первый номер при посеве здесь получил Новак Джокович. В стартовом поединке он сразится либо с чехом Иржи Веселы, либо с «квалифайером». В ¼ финала серба, вероятнее всего, будет ждать представитель США Дональд Янг. Его соотечественник и обладатель титула прошлого года Джонсон также сыграет в этой половине турнирной таблицы. Его первый оппонент определится во встрече двух спортсменов из квалификации, после чего Стив может скрестить ракетки с ещё одним американцем, Сэмом Куэрри.

В нижней части сетки без проблем должны дойти до очной встречи в четвертьфинале француз Гаэль Монфис и немец Миша Зверев, хотя последнему постарается навязать борьбу австралиец Бернард Томич. В ещё одном поединке за выход в полуфинал, судя по всему, сыграют американец Джон Иснер и француз Ришар Гаске — сейчас оба игрока пребывают в довольно приличной форме.



Турнир WTA Aegon International Eastbourne обладает весьма богатой историей. Впервые соревнования здесь были проведены в 1974 году, а титул тогда завоевала легендарная американка Крис Эверт, а больше всего трофеев на местном турнире — одиннадцать — значатся в активе её соотечественницы Мартины Навратиловой.



Успехов на соревнованиях в Истбурне добивались и российские теннисистки. В 2004 году чемпионкой здесь стала Светлана Кузнецова, в 2010 — Екатерина Макарова, а в сезоне-2013 победу праздновала Елена Веснина. В прошлом году титул завоевала словачка Доминика Цибулкова.



Лидером посева в этом году стала Анжелик Кербер. Уже стартовая соперница немки, которой скорее всего будет набравшая хорошую форму Кристина Плишкова, наверняка доставит ей проблемы. В случае успешного преодоления второго круга, Анжелик может сразиться с Дарьей Гавриловой. Претенденток на встречу с сильнейшей в данном противостоянии много — это и сенсационная чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко, и россиянка Екатерина Макарова и теннисистка, шансы которой, пожалуй, выше всех — хозяйка кортов Йоханна Конта.

Можно ожидать хорошего выступления и от Каролины Плишковой. Скорее всего, с серьёзным сопротивлением она столкнётся в третьем раунде, где ей, видимо, будет противостоять швейцарка Тимеа Бачински. Невероятно интересным обещает быть поединок на стадии 1/8 финала между француженкой Кристиной Младенович и россиянкой Светланой Кузнецовой, победительница которого и станет оппоненткой Каролины Плишковой в четвертьфинале.



В нижней половине турнирной таблицы номинальным фаворитом является Симона Халеп, однако отошла ли румынка от болезненного поражения в Париже — не ясно. Со стартовой соперницей Симона должна расправиться без проблем, а вот в третьем круге ей, скорее всего, нужно будет встретиться с очень уверенно вернувшейся в Тур Петрой Квитовой. Пожалуй, именно чешка станет участницей ¼ финала, а вот пару ей, вероятно, составит победительница игры датчанки Каролин Возняцки и россиянки Елены Весниной.



Что до действующей обладательницы титула, то Цибулковой его защитить будет весьма непросто. Уже на стадии второго и третьего раундов у неё могут возникнуть проблемы — Леся Цуренко и Анастасия Павлюченкова соответственно без боя явно не сдадутся. Да и в ¼ финала словачке наверняка придётся тяжело, какая бы оппонентка ей не досталась. Пока что наилучшими видятся шансы испанки Гарбин Мугурусы, но не стоит сбрасывать со счётов и прекрасно выступившую на Мальорке немку Юлию Гёргес.