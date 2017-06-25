Симона Халеп гарантированно станет первой ракеткой мира в случае победы в Истбурне

В том случае, если немка Анжелик Кербер, не выйдет в четвертьфинал, Симоне хватил полуфинала. Если Кербер остановится в ¼ или ½ финала, Халеп достаточно будет выйти в решающий раунд. Если румынка станет триумфатором соревнований, она гарантированно возглавит рейтинг.