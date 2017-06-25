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https://sport.mail.ru/news/tennis/30182593/
25 июня 2017, 10:16 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп гарантированно станет первой ракеткой мира в случае победы в Истбурне

Румынская теннисистка Симона Халеп может возглавить рейтинг WTA по итогам соревнований Aegon International.

В том случае, если немка Анжелик Кербер, не выйдет в четвертьфинал, Симоне хватил полуфинала. Если Кербер остановится в ¼ или ½ финала, Халеп достаточно будет выйти в решающий раунд. Если румынка станет триумфатором соревнований, она гарантированно возглавит рейтинг.
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