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24 июня 2017, 17:42 | Теннис | GoTennis.ru

Петра Квитова вышла в финал уже на втором старте после возвращения в Тур

Благодаря отказу свой соотечественницы Люси Шафаржовой чешка Петра Квитова преодолела полуфинальный барьер турнира в Бирмингеме.

Благодаря отказу свой соотечественницы <span class=error>Люси</span> <span class=error>Шафаржовой</span> чешка Петра <span class=error>Квитова</span> преодолела полуфинальный барьер турнира в Бирмингеме. Увеличить
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Таким образом, уже на вторых соревнованиях после возвращения в Тур Квитовой удалось стать финалисткой. Отметим, что на «Ролан Гаррос» Петра потерпела поражение на этапе второго раунда.
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