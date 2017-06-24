Петра Квитова вышла в финал уже на втором старте после возвращения в Тур
Благодаря отказу свой соотечественницы Люси Шафаржовой чешка Петра Квитова преодолела полуфинальный барьер турнира в Бирмингеме.
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Таким образом, уже на вторых соревнованиях после возвращения в Тур Квитовой удалось стать финалисткой. Отметим, что на «Ролан Гаррос» Петра потерпела поражение на этапе второго раунда.
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