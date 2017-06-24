Федерер похвалил, но обыграл Хачанова

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Последние недели для Карена Хачанова — это сплошные «впервые». На Roland Garros он впервые в карьере дошел до четвертого круга на «Шлеме», став самым молодым участником этой стадии всех мэйджоров за десять лет. Переведя дух, 21-летний теннисист, который благодаря удачной парижской кампании привлек к себе повышенное внимание мировой теннисной общественности, вернулся к соревновательной деятельности на престижном турнире в Халле. Там он впервые сыграл в основной сетке на траве. И получилось неплохо: россиянин вошел в квартет сильнейших на состязаниях категории «500». Тоже впервые.

В пятницу Хачанову пришлось выдержать непростое испытание — встречу с близким другом и коллегой по тренировкам в барселонской академии Андреем Рублевым. Битва между двумя молодыми россиянами продолжалась 2 часа 16 минут, эмоции там били через край, но в итоге победителем вышел первая ракетка страны — 7:6 (10:8), 4:6, 6:3.

Наградой стала встреча с 18-кратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером в полуфинале — тоже первая в карьере Хачанова. Хотя прежде великий швейцарец и молодой россиянин несколько раз тренировались вместе. В том числе и в Халле перед стартом турнира. Накануне полуфинала Федерер не поскупился на комплименты в адрес соперника: «Он сейчас на хорошем ходу, он молод и, несомненно, обладает большим потенциалом. Он определенно сможет стать игроком Top-15, — сказал Роджер о Карене. — Он мощно бьет по мячу, и ему нечего терять, так что легко мне точно не будет».

Начался матч необычно: с трех брейков подряд. Первым на собственной подаче выстоял Федерер, и это, по большому счету, предопределило исход стартовой партии. Хотя шансы сопернику швейцарец давал. Например, в шестом гейме на его подача был счет 0:30, но там ошибся сам россиянин, а потом здорово действовал его титулованный оппонент. А в гейме № 10 у Хачанова даже имелся брейк-пойнт, но швейцарец отвел от себя угрозу эйсом, за которым последовала еще одна идеальная подача. Первый сет в итоге остался за Федерером — 6:4.

Во второй партии теннисисты легко удерживали каждый свой гейм. Хачанов заслужил комплименты за хорошую подачу, в том числе вторую, и за уверенность и смелость, с которыми он боролся против экс-первой ракетки мира, не особо-то давая тому развернуться.

Небольшой сбой случился с россиянином в девятом гейме, когда он допустил первую за матч двойную ошибку, после чего подарил сопернику брейк-пойнт и грубым срывом удара слева помог его реализовать.

Однако и Федерер не смог с первого раза подать на матч: десятый гейм начался с того, что Хачанов принял подачу на вылет. А три подряд ошибки маэстро со счета 30:15 помогли Карену тут же сделать обратный брейк.

Концовка второй партии вообще получилась нервной: при 5:5 молодой россиянин отыграл брейк-пойнт, а при 6:5 не использовал два сетбола на чужой подаче. В первом случае он здорово принял, но следующим ударом направил мяч в сетку, поморщившись с досады, а во втором не получился и прием. Хачанов злился на себя за упущенные возможности, но поделать ничего уже было нельзя.

На тай-брейке, которым завершался этот сет, соперники шли очко в очко, и россиянин вовсе не тушевался: пытался загнать титулованного соперника в оборону и рискованно играл сам. Но в итоге со счета 4:5 он допустил три ошибки подряд и был вынужден признать поражение — 4:6, 6:7 (5:7).

Тем не менее, этот турнир Хачанов определенно сможет занести себе в актив. Сыграть в полуфинале «пятисотки» перед дебютом в основной сетке Уимблдона дорого стоит. К тому же, в понедельник россиянин поднимется на высшее в своей карьере 34-е место в мировом рейтинге, что, с учетом отсутствия на Уимблдоне травмированных Давида Гоффена и Пабло Каррено Бусты, означает, что россиянин войдет в число «сеяных» на травяном турнире «Большого шлема». Впервые в карьере.