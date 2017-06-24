Федерер похвалил, но обыграл Хачанова
Карен Хачанов проиграл Роджеру Федереру в полуфинале в Халле, но может занести турнир себе в актив.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Последние недели для Карена Хачанова — это сплошные «впервые». На Roland Garros он впервые в карьере дошел до четвертого круга на «Шлеме», став самым молодым участником этой стадии всех мэйджоров за десять лет. Переведя дух, 21-летний теннисист, который благодаря удачной парижской кампании привлек к себе повышенное внимание мировой теннисной общественности, вернулся к соревновательной деятельности на престижном турнире в Халле. Там он впервые сыграл в основной сетке на траве. И получилось неплохо: россиянин вошел в квартет сильнейших на состязаниях категории «500». Тоже впервые.
В пятницу Хачанову пришлось выдержать непростое испытание — встречу с близким другом и коллегой по тренировкам в барселонской академии Андреем Рублевым. Битва между двумя молодыми россиянами продолжалась 2 часа 16 минут, эмоции там били через край, но в итоге победителем вышел первая ракетка страны — 7:6 (10:8), 4:6, 6:3.
Наградой стала встреча с 18-кратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером в полуфинале — тоже первая в карьере Хачанова. Хотя прежде великий швейцарец и молодой россиянин несколько раз тренировались вместе. В том числе и в Халле перед стартом турнира. Накануне полуфинала Федерер не поскупился на комплименты в адрес соперника: «Он сейчас на хорошем ходу, он молод и, несомненно, обладает большим потенциалом. Он определенно сможет стать игроком Top-15, — сказал Роджер о Карене. — Он мощно бьет по мячу, и ему нечего терять, так что легко мне точно не будет».
Начался матч необычно: с трех брейков подряд. Первым на собственной подаче выстоял Федерер, и это, по большому счету, предопределило исход стартовой партии. Хотя шансы сопернику швейцарец давал. Например, в шестом гейме на его подача был счет 0:30, но там ошибся сам россиянин, а потом здорово действовал его титулованный оппонент. А в гейме № 10 у Хачанова даже имелся
Во второй партии теннисисты легко удерживали каждый свой гейм. Хачанов заслужил комплименты за хорошую подачу, в том числе вторую, и за уверенность и смелость, с которыми он боролся против
Небольшой сбой случился с россиянином в девятом гейме, когда он допустил первую за матч двойную ошибку, после чего подарил сопернику
Однако и Федерер не смог с первого раза подать на матч: десятый гейм начался с того, что Хачанов принял подачу на вылет. А три подряд ошибки маэстро со счета 30:15 помогли Карену тут же сделать обратный брейк.
Концовка второй партии вообще получилась нервной: при 5:5 молодой россиянин отыграл
На
Тем не менее, этот турнир Хачанов определенно сможет занести себе в актив. Сыграть в полуфинале «пятисотки» перед дебютом в основной сетке Уимблдона дорого стоит. К тому же, в понедельник россиянин поднимется на высшее в своей карьере 34-е место в мировом рейтинге, что, с учетом отсутствия на Уимблдоне травмированных Давида Гоффена и Пабло Каррено Бусты, означает, что россиянин войдет в число «сеяных» на травяном турнире «Большого шлема». Впервые в карьере.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter