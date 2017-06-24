Эшли Барти во второй раз в карьере стала финалисткой одиночных соревнований WTA

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Таким образом, австралийка во второй раз в карьере стала финалисткой одиночных соревнований WTA. Прежде ей это удалось в марте этого же года в Куала-Лумпуре.

В решающем матче AEGON Classic Birmingham Барти выступит против чешки Петры Квитовой.