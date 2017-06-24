Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30179169/
24 июня 2017, 17:28 | Теннис | GoTennis.ru

Эшли Барти во второй раз в карьере стала финалисткой одиночных соревнований WTA

Благодаря победе над испанкой Гарбин Мугурусой австралийская теннисистка Эшли Барти преодолела полуфинальный барьер турнира в Бирмингеме.

Благодаря победе над испанкой <span class=error>Гарбин</span> Мугурусой австралийская теннисистка <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> преодолела полуфинальный барьер турнира в Бирмингеме. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, австралийка во второй раз в карьере стала финалисткой одиночных соревнований WTA. Прежде ей это удалось в марте этого же года в Куала-Лумпуре.

В решающем матче AEGON Classic Birmingham Барти выступит против чешки Петры Квитовой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
24 июня

Мальорка. Кэтрин Беллис взяла всего два гейма в полуфинальном матче с Юлией Гёргес

Эшли Барти во второй раз в карьере стала финалисткой одиночных соревнований WTA

Роджер Федерер сыграет в финале турнира Gerry Weber Open в одиннадцатый раз