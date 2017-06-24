Мальорка. Кэтрин Беллис взяла всего два гейма в полуфинальном матче с Юлией Гёргес
42-я ракетка мира, американская теннисистка Кэтрин Беллс, в полуфинале соревнований Mallorca Open уступила немке Юлии Гёргес, занимающей 54-е место мирового рейтинга, — 1/6, 1/6.
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За 59 минут матча Кэтрин реализовала один
В финале турнира на Мальорке Гёргес будет противостоять либо француженка Каролин Гарсия, либо латвийка Анастасия Севастова.
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