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24 июня 2017, 17:28 | Теннис | GoTennis.ru

Мальорка. Кэтрин Беллис взяла всего два гейма в полуфинальном матче с Юлией Гёргес

42-я ракетка мира, американская теннисистка Кэтрин Беллс, в полуфинале соревнований Mallorca Open уступила немке Юлии Гёргес, занимающей 54-е место мирового рейтинга, — 1/6, 1/6.

42-я ракетка мира американская теннисистка <span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Беллс</span> в полуфинале соревнований Mallorca <span class=error>Open</span> уступила немке Юлии <span class=error>Гёргес</span> занимающей 54-е место мирового рейтинга — 1/6 1/6. Увеличить
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За 59 минут матча Кэтрин реализовала один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Тогда как Юлия сделала шесть эйсов и шесть брейков, ошибившись при подаче два раза. Прежде оппонентки не встречались.

В финале турнира на Мальорке Гёргес будет противостоять либо француженка Каролин Гарсия, либо латвийка Анастасия Севастова.
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