Мальорка. Кэтрин Беллис взяла всего два гейма в полуфинальном матче с Юлией Гёргес

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За 59 минут матча Кэтрин реализовала один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Тогда как Юлия сделала шесть эйсов и шесть брейков, ошибившись при подаче два раза. Прежде оппонентки не встречались.

В финале турнира на Мальорке Гёргес будет противостоять либо француженка Каролин Гарсия, либо латвийка Анастасия Севастова.