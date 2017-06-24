После победы на «Ролан Гаррос"-2016 Гарбин Мугуруса ни разу не выходила в финал турнира WTA
Из-за поражения от австралийки Эшли Барти испанская теннисистка Гарбин Мугуруса не смогла преодолеть полуфинальный барьер соревнований в Бирмингеме.
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Таким образом, уже на двадцать первом турнире подряд после победы в финале Открытого первенства Франции Мугурусе не удалось выйти в финал.
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