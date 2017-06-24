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24 июня 2017, 17:27 | Теннис | GoTennis.ru

После победы на «Ролан Гаррос"-2016 Гарбин Мугуруса ни разу не выходила в финал турнира WTA

Из-за поражения от австралийки Эшли Барти испанская теннисистка Гарбин Мугуруса не смогла преодолеть полуфинальный барьер соревнований в Бирмингеме.

<nobr>Из-за </nobr>поражения от австралийки <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса не смогла преодолеть полуфинальный барьер соревнований в Бирмингеме. Увеличить
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Таким образом, уже на двадцать первом турнире подряд после победы в финале Открытого первенства Франции Мугурусе не удалось выйти в финал.
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