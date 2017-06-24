Бирмингем. Гарбин Мугуруса уступила Эшли Барти в полуфинале

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Спортсменки провели на корте 1 час 49 минут, за которые Гарбин пять раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок. Тогда как Эшли сделала три эйса и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Прежде оппонентки не встречались.

В финале турнира в Бирмингеме Барти сразится с чешкой Петрой Квитовой.