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https://sport.mail.ru/news/tennis/30178998/
24 июня 2017, 16:55 | Теннис | GoTennis.ru

Бирмингем. Гарбин Мугуруса уступила Эшли Барти в полуфинале

14-я ракетка мира, испанская теннисистка Гарбин Мугуруса, в полуфинале соревнований Aegon Classic Birmingham потерпела поражение от австралийки Эшли Барти, занимающей 77-е место мирового рейтинга, — 6/3, 4/6, 3/6.

14-я ракетка мира испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса в полуфинале соревнований Aegon Classic Birmingham потерпела поражение от австралийки <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> занимающей 77-е место мирового рейтинга — 6/3 4/6 3/6. Увеличить
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Спортсменки провели на корте 1 час 49 минут, за которые Гарбин пять раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок. Тогда как Эшли сделала три эйса и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Прежде оппонентки не встречались.

В финале турнира в Бирмингеме Барти сразится с чешкой Петрой Квитовой.
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