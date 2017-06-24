Бирмингем. Гарбин Мугуруса уступила Эшли Барти в полуфинале
14-я ракетка мира, испанская теннисистка Гарбин Мугуруса, в полуфинале соревнований Aegon Classic Birmingham потерпела поражение от австралийки Эшли Барти, занимающей 77-е место мирового рейтинга, — 6/3, 4/6, 3/6.
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Спортсменки провели на корте 1 час 49 минут, за которые Гарбин пять раз подала навылет и реализовала три
В финале турнира в Бирмингеме Барти сразится с чешкой Петрой Квитовой.
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