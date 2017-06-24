Роджер Федерер сыграет в финале турнира Gerry Weber Open в одиннадцатый раз

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Таким образом, Роджер вышел в финал соревнований Gerry Weber Open в одиннадцатый раз за карьеру. За прошлые десять решающих матчей спортсмен собрал восемь титулов.

Лишь в Базеле швейцарец выходил в финал чаще — двенадцать раз. На домашних соревнованиях Федерер взял семь трофеев.