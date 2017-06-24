Лучшие матчи последних десяти лет. 15-е место. Одно из главных испытаний в карьере Марии Шараповой

Текущий сезон будто бы возвращает болельщиков в Золотую эпоху тенниса — Надаль и Федерер доминируют в Туре, борются за звание первой ракетки мира и делят «мэйджоры». Энди Маррей пытается справиться со своим организмом, многие говорят о том, что Новак Джокович может прибавить и забрать все титулы, а Вавринка иногда просыпается и побеждает всех. Идиллия.



Да и в женском Туре всё стало интереснее — без Серены, Азаренко и Шараповой в WTA снова нет единоличного лидера, так что каждый турнир может подарить болельщикам множество интереснейших историй.



В связи с этим мы хотим вспомнить двадцать главных истории прошедших десяти лет (текущий год учитывать не будем — он ещё не закончился; так что отсчёт будет вестись с 2007 по 2016 годы).



Сегодня — самый сложный финал Марии Шараповой. И уж точно — один из самых напряжённых матчей в её карьере. Победа в Париже-2014.

Финал «Ролан Гаррос"-2014



Мария Шарапова — Симона Халеп, 6/4, 6/7 (5), 6/4



Давно известно: из всех «Шлемов» именно в Париже сложнее всего победить. Медленный красный грунт требует более глубокой подготовки в плане выдержки, силы и креативности. Что получится, если добавить в уравнение жгущее солнце и изнурительную влажность? Вы получите настоящий тест на умение выживать — именно такие условия были на финале-2014 между Марией Шараповой и Симоной Халеп, который растянулся на три часа две минуты. Если какой-то матч последних лет и описывается словом «требовательный» во всех его значениях, то именно этот.



С точки зрения физподготовки, стиля и опыта заголовок «Шарапова против Халеп» был примером настоящей битвы противоположностей. 188-сантиметровая россиянка — четырёхкратная чемпионка «Шлемов» — уверенно стояла на задней линии и посылала свои удары — прямые, как луч лазера — вдоль линий. А 168-сантиметровая румынка, впервые вышедшая в финал «мэйджора», летала вдоль задней линии и покрывала весь корт мягкими плоскими ударами. В первом сете всех интересовало, сможет ли Халеп достойно проиграть, во втором постановка вопроса изменилась: удастся ли вообще Шараповой прикончить соперницу. В третьей партии Симона забегала ещё быстрее, а Мария начала кричать ещё громче — страсти накалялись, и вопросов уже никто не задавал. И Шарапова смогла доказать, что её удары всё-таки гораздо сильнее (правда, при этом она несколько раз чуть не опрокинулась на корт). При счёте 4/4 россиянка сделала брейк и удержала счёт до финала. Титул — её.