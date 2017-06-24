Состоялась жеребьёвка соревнований WTA в Истбурне

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Лидером посева стала немка Анжелик Кербер, которая в стартовом поединке сыграет либо с чешкой Кристиной Плишковой, либо с британкой Наоми Броуди.

Вторая ракетка соревнований, румынка Симона Халеп, сразится с победительницей игры американки Кристины МакХэйл и «квалифайера».

В основной сетке турнира в Истбурне выступят пятеро россиянок. Екатерина Макарова скрестит ракетки с испанкой Карлой Суарес Наварро, а Дарья Касаткина с одной из победительниц квалификации.

Светлана Кузнецова померится силами либо с хорваткой Аной Конюх, либо с «квалифайером», Анастасия Павлюченкова — с сильнейшей в противостоянии бельгийки Элизе Мертенс и венгерки Тимеа Бабош, а соперница Елены Весниной определится в матче с участием Касаткиной.