Галле. Роджер Федерер нанёс поражение Карену Хачанову

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За время матча, продлившегося 1 час 25 минут, пятый номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, сделал по три брейка и эйса, дважды ошибившись при подаче. 21-летний Хачанов, занимающий 38-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брал подачу соперника, выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку. Прежде между собой игроки не встречались.

В финале соревнований Gerry Weber Open Федерер сыграет либо с немцем Александром Зверевым, либо с французом Ришаром Гаске.