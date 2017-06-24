Галле. Роджер Федерер нанёс поражение Карену Хачанову
Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал финалистом турнира в Галле, переиграв в двух сетах россиянина Карена Хачанова, — 6/4, 7/6 (5).
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За время матча, продлившегося 1 час 25 минут, пятый номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, сделал по три брейка и эйса, дважды ошибившись при подаче. 21-летний Хачанов, занимающий 38-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брал подачу соперника, выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку. Прежде между собой игроки не встречались.
В финале соревнований Gerry Weber Open Федерер сыграет либо с немцем Александром Зверевым, либо с французом Ришаром Гаске.
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