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24 июня 2017, 15:56 | Теннис | GoTennis.ru

Галле. Роджер Федерер нанёс поражение Карену Хачанову

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал финалистом турнира в Галле, переиграв в двух сетах россиянина Карена Хачанова, — 6/4, 7/6 (5).

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> стал финалистом турнира в <span class=error>Галле</span> переиграв в двух сетах россиянина <span class=error>Карена</span> <span class=error>Хачанова</span> — 6/4 7/6 (5). Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 25 минут, пятый номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, сделал по три брейка и эйса, дважды ошибившись при подаче. 21-летний Хачанов, занимающий 38-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брал подачу соперника, выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку. Прежде между собой игроки не встречались.

В финале соревнований Gerry Weber Open Федерер сыграет либо с немцем Александром Зверевым, либо с французом Ришаром Гаске.
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