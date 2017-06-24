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https://sport.mail.ru/news/tennis/30178533/
24 июня 2017, 15:24 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Карловский обыграл Александра Игошина в финале турнира ITF в Казани

Российский теннисист Евгений Карловский стал триумфатором соревнований ITF Kazan Open, который проходил на кортах Казанской академии тенниса. В решающем матче он нанёс поражение россиянину Александру Игошину, — 3/6, 6/3, 7/5.

Российский теннисист Евгений <span class=error>Карловский</span> стал триумфатором соревнований ITF Kazan <span class=error>Open</span> который проходил на кортах Казанской академии тенниса. В решающем матче он нанёс поражение россиянину Александру <span class=error>Игошину</span> — 3/6 6/3 7/5. Увеличить
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За время поединка 446-я ракетка мира, 22-летний Евгений, сделал четыре брейка и три эйса, трижды ошибившись при подаче. 25-летний Игошин, занимающий 585-е место в рейтинге АТР, три раза брал подачу соперника, выполнил шесть эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Карловский увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Отметим, что уже сегодня стартует квалификация ещё одних соревнований ITF, которые также пройдут на кортах Академии.
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