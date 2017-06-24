Евгений Карловский обыграл Александра Игошина в финале турнира ITF в Казани

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За время поединка 446-я ракетка мира, 22-летний Евгений, сделал четыре брейка и три эйса, трижды ошибившись при подаче. 25-летний Игошин, занимающий 585-е место в рейтинге АТР, три раза брал подачу соперника, выполнил шесть эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Карловский увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Отметим, что уже сегодня стартует квалификация ещё одних соревнований ITF, которые также пройдут на кортах Академии.