Бирмингем. Петра Квитова прошла в финал на отказе Люси Шафаржовой

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За 32 минуты, проведённые на корте, 16-я ракетка мира, 27-летняя Петра, записала в свой актив три брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 30-летняя Шафаржова, занимающая 41-е место в рейтинге WTA, не подавала навылет и допустила три двойные ошибки. Квитова остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 10:0.

В финале соревнований Aegon Classic Birmingham Квитова померится силами с победительницей игры испанки Гарбин Мугурусы и австралийки Эшли Барти.