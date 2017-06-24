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https://sport.mail.ru/news/tennis/30178252/
24 июня 2017, 14:41 | Теннис | GoTennis.ru

Бирмингем. Петра Квитова прошла в финал на отказе Люси Шафаржовой

Чешская теннисистка Петра Квитова стала финалисткой турнира в Бирмингеме, после отказа от продолжения борьбы её соотечественницы Люси Шафаржовой. Игра была остановлена во втором сете при счёте 6/1, 1/0. Причиной отказа Люси стало повреждение правого бедра.

Чешская теннисистка Петра <span class=error>Квитова</span> стала <span class=error>финалисткой</span> турнира в Бирмингеме после отказа от продолжения борьбы её соотечественницы <span class=error>Люси</span> <span class=error>Шафаржовой</span>. Игра была остановлена во втором сете при счёте 6/1 1/0. Причиной отказа <span class=error>Люси</span> стало повреждение правого бедра. Увеличить
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За 32 минуты, проведённые на корте, 16-я ракетка мира, 27-летняя Петра, записала в свой актив три брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 30-летняя Шафаржова, занимающая 41-е место в рейтинге WTA, не подавала навылет и допустила три двойные ошибки. Квитова остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 10:0.

В финале соревнований Aegon Classic Birmingham Квитова померится силами с победительницей игры испанки Гарбин Мугурусы и австралийки Эшли Барти.
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