Евгений Донской прошёл в полуфинал «Челленджера» в Великобритании

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За 1 час 24 минуты, проведённые на корте, 96-я ракетка мира, 27-летний Евгений, реализовал один брейк-пойнт, выполнил девять эйсов и один раз ошибся при подаче. 19-летний Фритц, находящийся на 132-й позиции в мировой классификации, 13 раз подавал навылет и не допускал двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

В полуфинале соревнований Донской сразится с венгром Мартоном Фучовичем.