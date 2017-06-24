Евгений Донской прошёл в полуфинал «Челленджера» в Великобритании
Российский теннисист Евгений Донской преодолел барьер ¼ финала «Челленджера» в Илкли (Великобритания), переиграв в двух сетах американца Тэйлора Фритца, — 7/6 (3), 6/4.
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За 1 час 24 минуты, проведённые на корте, 96-я ракетка мира, 27-летний Евгений, реализовал один
В полуфинале соревнований Донской сразится с венгром Мартоном Фучовичем.
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