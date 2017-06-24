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24 июня 2017, 14:25 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской прошёл в полуфинал «Челленджера» в Великобритании

Российский теннисист Евгений Донской преодолел барьер ¼ финала «Челленджера» в Илкли (Великобритания), переиграв в двух сетах американца Тэйлора Фритца, — 7/6 (3), 6/4.

Российский теннисист Евгений Донской преодолел барьер ¼ финала Челленджера в <span class=error>Илкли</span> (Великобритания) переиграв в двух сетах американца <span class=error>Тэйлора</span> <span class=error>Фритца</span> — 7/6 (3) 6/4. Увеличить
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За 1 час 24 минуты, проведённые на корте, 96-я ракетка мира, 27-летний Евгений, реализовал один брейк-пойнт, выполнил девять эйсов и один раз ошибся при подаче. 19-летний Фритц, находящийся на 132-й позиции в мировой классификации, 13 раз подавал навылет и не допускал двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

В полуфинале соревнований Донской сразится с венгром Мартоном Фучовичем.
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