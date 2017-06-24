Андрей Яковлев завершил выступление в квалификации соревнований Antalya Open

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За 33 минуты, проведённые на корте, 1835-я ракетка мира, 24-летний Андрей, не подавал навылет и допустил девять двойных ошибок. 22-летний Рамкумар, занимающий 221-е место в рейтинге АТР, записал в свой актив шесть брейков и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.

В финале отборочных соревнований Antalya Open Раманатхан сыграет либо с бельгийцем Яникком Мертенсом, либо с Алтугом Селикбилеком из Турции.