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https://sport.mail.ru/news/tennis/30177984/
24 июня 2017, 13:53 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Яковлев завершил выступление в квалификации соревнований Antalya Open

Российский теннисист Андрей Яковлев не смог преодолеть барьер первого раунда квалификации турнира в Анталье, проиграв в двух сетах индийцу Рамкумару Раманатхану, — 0/6, 0/6.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Яковлев</span> не смог преодолеть барьер первого раунда квалификации турнира в <span class=error>Анталье</span> проиграв в двух сетах индийцу Рамкумару Раманатхану — 0/6 0/6. Увеличить
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За 33 минуты, проведённые на корте, 1835-я ракетка мира, 24-летний Андрей, не подавал навылет и допустил девять двойных ошибок. 22-летний Рамкумар, занимающий 221-е место в рейтинге АТР, записал в свой актив шесть брейков и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.

В финале отборочных соревнований Antalya Open Раманатхан сыграет либо с бельгийцем Яникком Мертенсом, либо с Алтугом Селикбилеком из Турции.
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