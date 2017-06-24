Андрей Яковлев завершил выступление в квалификации соревнований Antalya Open
Российский теннисист Андрей Яковлев не смог преодолеть барьер первого раунда квалификации турнира в Анталье, проиграв в двух сетах индийцу Рамкумару Раманатхану, — 0/6, 0/6.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 33 минуты, проведённые на корте, 1835-я ракетка мира, 24-летний Андрей, не подавал навылет и допустил девять двойных ошибок. 22-летний Рамкумар, занимающий 221-е место в рейтинге АТР, записал в свой актив шесть брейков и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.
В финале отборочных соревнований Antalya Open Раманатхан сыграет либо с бельгийцем Яникком Мертенсом, либо с Алтугом Селикбилеком из Турции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter