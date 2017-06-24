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24 июня 2017, 13:39 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин прошёл во второй круг квалификации турнира в Анталье

Российский теннисист Алексей Ватутин преодолел барьер первого раунда квалификации соревнований в Анталье, обыграв в двух сетах чеха Романа Жебавы, — 6/4, 6/3.

Российский теннисист Алексей <span class=error>Ватутин</span> преодолел барьер первого раунда квалификации соревнований в <span class=error>Анталье</span> обыграв в двух сетах чеха Романа <span class=error>Жебавы</span> — 6/4 6/3. Увеличить
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За 1 час 7 минут матча 258-я ракетка мира, 24-летний Алексей, сделал пять брейков и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. 27-летний Жебавы, занимающий 896-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брал подачу оппонента, выполнил три эйса и допустил девять двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

В поединке за выход в основную сетку турнира Antalya Open Ватутин сразится с победителем игры серба Данило Петровича и египтянина Мохамеда Сафвата.
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