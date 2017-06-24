Алексей Ватутин прошёл во второй круг квалификации турнира в Анталье
Российский теннисист Алексей Ватутин преодолел барьер первого раунда квалификации соревнований в Анталье, обыграв в двух сетах чеха Романа Жебавы, — 6/4, 6/3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 7 минут матча 258-я ракетка мира, 24-летний Алексей, сделал пять брейков и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. 27-летний Жебавы, занимающий 896-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брал подачу оппонента, выполнил три эйса и допустил девять двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.
В поединке за выход в основную сетку турнира Antalya Open Ватутин сразится с победителем игры серба Данило Петровича и египтянина Мохамеда Сафвата.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter