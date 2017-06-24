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https://sport.mail.ru/news/tennis/30177607/
24 июня 2017, 13:01 | Теннис | GoTennis.ru

Анталья. Александр Кудрявцев потерпел поражение на старте квалификации соревнований

Российский теннисист Александр Кудрявцев не смог преодолеть барьер первого раунда квалификации турнира в Анталье, проиграв на двух тай-брейках Ллойду Харрису из ЮАР, — 6/7 (5), 6/7 (5).

Российский теннисист Александр <span class=error>Кудрявцев</span> не смог преодолеть барьер первого раунда квалификации турнира в <span class=error>Анталье</span> проиграв на двух <nobr>тай-брейках</nobr> <span class=error>Ллойду</span> <span class=error>Харрису</span> из ЮАР — 6/7 (5) 6/7 (5). Увеличить
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За 1 час 42 минуты, проведённые на корте, 276-я ракетка мира, 31-летний Александр, сделал восемь подач навылет и две двойные ошибки. 20-летний Ллойд, занимающий 255-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил 22 эйса и трижды ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге отборочных соревнований Antalya Open Харрис сразится с поляком Камилом Майхржаком.
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