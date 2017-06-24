Анталья. Александр Кудрявцев потерпел поражение на старте квалификации соревнований

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За 1 час 42 минуты, проведённые на корте, 276-я ракетка мира, 31-летний Александр, сделал восемь подач навылет и две двойные ошибки. 20-летний Ллойд, занимающий 255-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил 22 эйса и трижды ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге отборочных соревнований Antalya Open Харрис сразится с поляком Камилом Майхржаком.