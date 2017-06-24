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24 июня 2017, 10:46 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка турнира в Анталье

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований Antalya Open, которые пройдут с 25 июня по 1 июля в Анталье (Турция).

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований Antalya <span class=error>Open</span> которые пройдут с 25 июня по 1 июля в <span class=error>Анталье</span> (Турция). Увеличить
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Лидером посева стал австриец Доминик Тим, который в стартовом матче сразится с победителем игры бразильца Рожерио Дутры Да Силвы и «квалифайера».

Вторая ракетка турнира, итальянец Паоло Лоренци, будет противостоять либо португальцу Жоао Соусе, либо Раду Алботу из Молдовы.

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге померится силами с сербом Янко Типсаревичем.
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Состоялась жеребьёвка турнира в Анталье

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