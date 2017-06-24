Состоялась жеребьёвка турнира в Анталье
Стали известны результаты жеребьёвки соревнований Antalya Open, которые пройдут с 25 июня по 1 июля в Анталье (Турция).
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Лидером посева стал австриец Доминик Тим, который в стартовом матче сразится с победителем игры бразильца Рожерио Дутры Да Силвы и «квалифайера».
Вторая ракетка турнира, итальянец Паоло Лоренци, будет противостоять либо португальцу Жоао Соусе, либо Раду Алботу из Молдовы.
Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге померится силами с сербом Янко Типсаревичем.
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