Шамиль Тарпищев: У Кафельникова и Шараповой своя давняя история взаимоотношений
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию, сложившуюся после дисквалификации Марии Шараповой и её возвращения в Тур.
«Почему Федерация тенниса России вписывалась во все скандалы, защищая Шарапову? Это наша обязанность — любого россиянина защищать. Но совершенно несуразные вещи тоже присутствуют. Шарапова,
Что касается Евгения Кафельникова, то они оба из Сочи, у них своя давняя история взаимоотношений. Кафельников в силу своего характера считает, что он имеет право критиковать Марию.
Правда ли, что первым талант Шараповой заметил Ельцин? Не совсем так. Они первый раз увиделись на Уимблдоне, когда она выступала в 17 лет. Ельцин был там два или три дня и пошёл смотреть, как играет молодёжь на дальних кортах. Посмотрел, сказал: хорошая спортсменка, но типа того, что ей ещё рановато выигрывать — много ошибок допускала. Потом говорит: хотел бы я с ней пообщаться. Нашли её в столовой, они поговорили, мы уехали, и она выиграла турнир. Такое вот стечение обстоятельств», — цитирует Тарпищева «Собеседник».
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